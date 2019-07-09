Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'nin yeni transferi Vedat Muriç, imza işlemlerinin tamamlanmasının ardından sarı-lacivertli kulübün yeni sezon kampına katılmak üzere Topuk Yaylası'na geldi. 1994 doğumlu ve 94 numaralı formayı giyecek olan Muriç'i, kulübün idari menajeri Volkan Ballı karşıladı. Kapıda gazetecilerin sorularını cevaplayan Muriç, çok mutlu olduğunun altını çizerek, "Öncelikle Fenerbahçe gibi Türkiye'nin büyük bir camiasına katıldığım için, bu camiaya üye olduğum için çok mutluyum, gururluyum, onurluyum" sözlerini kullandı.

YANAL ÇOK SEVİNDİ

"Çocukluğumdan beri hayalini kurduğum, maçlarını izlediğim çubukluya kavuştuğum için, bu takımın bir parçası olduğum için gurur duyuyorum" diyen Kosovalı golcü, "Mutluğumu kelimelerle ifade edemem. İyi ki buradayım. Fenerbahçe istedi ve oldu" ifadelerini kullandı. Öte yandan transfere en çok sevinen isim Ersun Yanal oldu. Tecrübeli çalıştırıcı gazetecilerle yaptığı sohbette, "Bir transferden fazlası. Sadece transferi bile bize büyük moral getirdi" ifadesinde bulundu.

KENDİ DUYURDU

Ayağının tozuyla idmanlara başlayan Muriç, Fenerbahçe Youtube hesabından yayınlanan FBTV Ana Haber programında kendi transfer haberini duyurdu. "Merhaba günün gelişmeleriyle karşınızdayız" diye sözlerine başlayan Muriç, "Kosovalı forvet Türkiye'nin en büyük ailesine katıldı" dedi.