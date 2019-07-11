Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş’ta Abdullah Avcı’yla başlayan değişim rüzgârı devam ediyor. Bir süre önce maddi zorluklar sebebiyle kapatılan BJK TV’nin bir benzeri şu sıralar Riva’daki kamp çalışmalarında faaliyete geçti. Modern futbolun Türkiye’deki en önemli temsilcilerinden olan Abdullah Avcı özel bir kamera takip sistemi ile futbolcularını antrenmanlarda izlemeye tabi tutuyor. Tutulan kayıtlarla futbolcuların özellikle çift kale maç çalışmalarındaki bütün hareketleri inceleniyor. Avusturya kampında da bu sistemi kullanacak olan tecrübeli teknik adam, kampın tamamlanmasının ardından kadrosunu şekillendirecek. Avcı’nın kafasındaki ideal kadroyu kurmakta kamera uygulaması belirleyici olacak. Her iki kamp döneminin ardından videoları özel bir ekiple analiz edecek olan Abdullah Avcı, ortaya çıkan performans sonuçlarına göre formayı bilimsel olarak da hak eden isime verecek.

Vinçten kayıt

Abdullah Avcı’nın getirdiği yeni uygulama ile birlikte Beşiktaş’ın antrenmanları bir vinç yardımıyla kuş bakışı olarak kayıt altına alınıyor.

Türkiye’de tek

Ayrıca Abdullah Avcı’nın uygulayacağı bu modelin, Fenerbahçe’de Ersun Yanal’ın idmanları drone’lar ile takip etmesinden farklı olduğu öğrenildi. İngiltere Premier Lig’de Manchester City, Liverpool, Bundesliga’da ise Borussia Dortmund, Bayern Münih gibi dev kulüplerin uyguladığı bu sistem sadece idmanları takip etmekle kalmıyor. Kayıtlar için geliştirilen özel bir bilgisayar sistemi de kullanılıyor. Elde edilen verilerle performans analizleri en kapsamlı şekilde ortaya çıkarılırken, futbolcularla ilgili tahminler de yapılabiliyor. Bu sistemin lisans haklarına da Türkiye’de sadece Beşiktaş sahip durumda. Siyah-beyazlılar Abdullah Avcı ile birlikte kullanmaya başladığı bu sistemle rakiplerinden bir adım önde bulunurken, sonuçlarının sahaya nasıl yansıyacağı da şimdiden merak konusu.

SİYAH-BEYAZLILAR TOPLA ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Tempo yükseldi

Yeni sezon hazırlıklarını Riva’da sürdüren Beşiktaş’ta tempo yükseldi. İlk iki gün boyunca kondisyon yüklemesi yapan Abdullah Avcı, dün sabahki idmanda takımı topla çalıştırdı. Futbolcuların hırsı da dikkatlerden kaçmadı. Avcı, çalışma esnasında oyuncularına “Sabırla pas yapın. Top bizde kalsın. Top bizde kalırsa daha az yoruluruz” diyerek ikazlarda bulundu.

İNGİLTERE’DEN BOMBA GİBİ BİR İDDİA

Quaresma Ada’ya gidiyor

Beşiktaş’taki geleceği büyük merak konusu olan Portekizli futbolcu Ricardo Quaresma ile ilgili çarpıcı bir transfer iddiası geldi. Eski FIFA menajeri John Harriott, 35 yaşındaki yıldız isminin Premier Lig ekibi Wolverhampton Wanderers’e imza atacağını yazdı. Harriott, kendisine ait Twitter hesabından paylaştığı haberde “Wolverhampton, Quaresma’yı Beşiktaş’tan bedelsiz olarak transfer etmeye çok yakın. Oyuncu bir yıllık sözleşmeye imza atacak. Wolves için çok büyük bir iş” ifadelerini kullandı. Yönetim daha önce alacaklarından vazgeçmesi durumunda Portekizli oyuncuya bonservisini verebileceğini iletmişti.