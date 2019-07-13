Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz hafta UEFA tarafından açıklanan Trabzonspor kararının ardından bordo-mavili kulüp, UEFA gelirleri hakkında aldığı ceza için CAS'a başvurdu. Karadeniz temsilcisi, UEFA'nın Trabzonspor'un ilk katılacağı Avrupa kupalarından elde edeceği ödülün yüzde 50'sine el konulmasını CAS'a taşıdı.

Bordo-mavili kulüp, Kamuoyu Aydınlatma Platformuna konu ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

"UEFA CFCB AC'nin 05/07/2019 tarihli kararı kapsamında kulübümüz hakkında almış olduğu, 'Katılacağımız ilk UEFA kulüp müsabakalarında elde edeceğimiz ödül paralarının %50'sine daimi olarak el koyulması' kısmına CAS nezdinde itiraz edilerek, bunun tamamen kaldırılması ve elde edeceğimiz ödül paralarının kulübümüze bırakılması talep edilmiştir.

UEFA CFCB AC'nin vermiş olduğu diğer kararlara ise herhangi bir itiraz yapılmamıştır.

Kamuoyunun bilgisine duyurulur."