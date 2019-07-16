Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

Geçen yıl kiralık olarak forma giyen Badou Ndiaye’nin dönmesi, Fernando Reges’in de satılmasıyla orta sahasında boşluk oluşan Galatasaray, transferde önceliğini bu bölgeye vermişti. Sarı-kırmızılıların gündemindeki Jean Michael Seri, dev kulüplerin de radarına girdi. Premier Lig’den düşen Fulham’ın Fildişi Sahilli yıldızına İtalya’nın Milan ve Roma takımları talip oldu. Galatasaray Afrikalı oyuncuyu kiralamak için geçtiğimiz günlerde fiyat yükseltmişti. Sarı-kırmızılılar 27 yaşındaki oyuncuyu 1 yıllığına kiralamak için Fulham’a 1,5 milyon avro, Seri’ye de 2,5 milyon avro teklif etmişti. İngiliz ekibi sarı-kırmızılıların teklifini değerlendirmeye alırken, başka kulüplerin de talip olması gelecek cevabı geciktirdi.

TALİPLERİ ÇOK

İngiliz basınından Express’in haberine göre, Fulham’dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan yıldız futbolcuyla Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace da talip. Ancak oyuncu Ada’da kalmak istemiyor. Seri’nin menajeri Franklin Mala, transfer için Roma ile görüştüklerini doğrularken Milan’ın da oyuncuyu istediğini söyledi. Öte yandan Napoli ve Inter’in de Seri’nin durumunu takip ettiği öne sürüldü. Nice forması giydiği dönemde Barcelona’yla sık sık adı geçen 27 yaşındaki futbolcu, 2018 yazında Fransız ekibinden Fulham’a 30 milyon avroluk bedelle transfer olmuştu. Fildişi’nin efsanesi Didier Drogba ise Seri’ye Galatasaray’ı tercih etmesi için telkinlerde bulunuyor.

EMRE MOR GELECEK

Emre Mor transferinde düğüm çözüldü. Sarı-kırmızılılar Celta Vigo ile Emre Mor için anlaşmaya varmıştı. Emre bonservissiz gelecek, ancak satışından yüzde 50 pay verilecekti. Emre, yetki verdiği menajerlik firmasını saf dışı bırakınca mahkeme ile tehdit edildi. Celta da Emre’yi A Toxa adasındaki kampa götürdü. Menajerlik firmasıyla görüşen Emre sonunda arayı yumuşatınca şirketin CEO’su “Bizim için problem kalmadı” açıklamasını yaptı.

BİLGİ ALDILAR

Galatasaray’ın Brezilya’nın Internacional’de forma giyen orta saha oyuncusu Rodrigo Dourado ile ilgilendiği öne sürüldü. Globo Esporte’nin haberine göre, sarı-kırmızılı yöneticiler Dourado’nun durumu hakkında bilgi. Gazete kulübün CSKA’nın 10 milyon avroluk teklifini geri çevirdiğini yazdı.

MARIANO GÜVENİYOR

Sarı-kırmızılı takımın Brezilyalı sağ beki Mariano, Sevilla’ya transfer olan vatandaşı Fernando’nun La Liga’da başarılı olacağını söyledi. İspanyol basınına konuşan Mariano “Fernando harika bir futbolcu. Sevilla’ya kesinlikle çok şey katacak. Artık Sevilla’yı takip etmek için bir sebebim daha oldu” dedi.