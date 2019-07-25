Türkiye ile İtalya arasında futbol köprüsü kuruldu adeta! Çünkü son yıllara bakıldığında Serie A’ya Süper Lig’den ciddi sayıda oyuncu gittiği görülüyor. Ve son beş sezonluk dilimde İtalya’ya giden (yerli ve yabancı) futbolcu sayısı tam 22. En fazla oyuncu gönderen kulüp ise Galatasaray. Sarı-kırmızılı takımda forma giyen 6 futbolcu, sonrasında kariyerlerine Serie A’da devam etti. Cimbom’u beş futbolcuyla Fenerbahçe, ikişer oyuncuyla Antalyaspor ve Konyaspor, birer isimle de Beşiktaş, Trabzonspor, Medipol Başakşehir, Çaykur Rizespor, Alanyaspor, Osmanlıspor ve Bursaspor takip etti.

En değerlisi Elmas!
Serie A’da en fazla tercih edilen takım da genelde orta sıralarda yer alan Genoa oldu. Çizme ekibi, 2015-2016’dan bu yana Süper Lig’de forma giyen dört oyuncuyu kadrosuna kattı. Galatasaray’dan Pandev ve Dzemaili’yi kiralık olarak renklerine bağlayan Genoa, yine sarı-kırmızılı takımla sözleşmesi sona eren Koray Günter ve Sinan Gümüş’ü ise bedelsiz olarak almıştı. Süper Lig takımlarından Inter ile Udinese üçer, Sassuolo, Benevento ve Cagliari ikişer, Napoli, Bologna, Roma, Empoli, Milan, Parma ve SPAL ise birer oyuncu transferi etti. Son olarak F.Bahçe’den Napoli’ye giden Elif Elmas ise 16 milyon avroluk bedelle İtalya yolculuğunda zirveye çıktı.

İTALYA’YA GİDEN SÜPER LİG TOPÇULARI
FUTBOLCU    KULÜP    T. DÖNEMİ    BONSERVİS
Felipe Melo    G.Saray-Inter    2015-16    4,2 milyon    
Alex Telles    G.Saray-Inter    2015-16    1,3 milyon (K)    
Goran Pandev    G.Saray-Genoa    2015-16    Bedelsiz    
Blerim Dzemaili    G.Saray-Genoa    2015-16    Kira
Blerim Dzemaili    G.Saray-Bologna    2016-17    1,3 milyon    
Ali Adnan    Ç.Rize-Udinese    2015-16    2,2 milyon    
Jose Sosa    Beşiktaş-Milan    2016-17    7,5 milyon    
Bruno Alves    F.Bahçe-Cagliari    2016-17     Bedelsiz    
Caner Erkin    F.Bahçe-Inter    2016-17    Bedelsiz    
Van der Wiel    F.Bahçe-Cagliari    2017-18    1 milyon    
Cengiz Ünder    Başakşehir-Roma    2017-18    14,25 milyon    
Sandro    Antalya-Benevento     2017-18    Kira    
Cheick Diabate    Osmanlı-Benevento    2017-18    200 bin (kira)    
Riad Bajic    Konyaspor-Udinese    2017-18    5,5 milyon    
Salih Uçan    F.Bahçe-Empoli    2018-19    Kira
Koray Günter    G.Saray-Genoa    2018-19    Bedelsiz    
Juraj Kucka    Trabzonspor-Parma    2018-19    4,7 milyon    
Merih Demiral    Alanyaspor-Sassuolo    2018-19    9,25 milyon
W. Troost-Ekong    Bursaspor-Udinese    2018-19    3,3 milyon    
Mehdi Bourabia    Konyaspor-Sassuolo    2018-19    2,2 milyon    
Johan Djourou    Antalyaspor-SPAL    2018-19    Bedelsiz    
Sinan Gümüş    Galatasaray-Genoa    2019-20    Bedelsiz    
Eljif Elmas    Fenerbahçe-Napoli    2019-20    16 milyon

Demiral katladı
İtalya’yı sallayan bir diğer oyuncumuz ise Merih Demiral’dı. Geçen sezon Alanyaspor’da kiralık oynayan ve bonservisi S. Lizbon’da bulunan genç stoper, devre arasında 9 milyon 250 bin avro bedelle Sassuolo’ya transfer olmuştu. Kısa sürede gösterdiği başarıyla dikkat çeken Merih bu sezon başında da 18 milyon avro karşılığında Juventus’a satıldı.