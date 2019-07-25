Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye ile İtalya arasında futbol köprüsü kuruldu adeta! Çünkü son yıllara bakıldığında Serie A’ya Süper Lig’den ciddi sayıda oyuncu gittiği görülüyor. Ve son beş sezonluk dilimde İtalya’ya giden (yerli ve yabancı) futbolcu sayısı tam 22. En fazla oyuncu gönderen kulüp ise Galatasaray. Sarı-kırmızılı takımda forma giyen 6 futbolcu, sonrasında kariyerlerine Serie A’da devam etti. Cimbom’u beş futbolcuyla Fenerbahçe, ikişer oyuncuyla Antalyaspor ve Konyaspor, birer isimle de Beşiktaş, Trabzonspor, Medipol Başakşehir, Çaykur Rizespor, Alanyaspor, Osmanlıspor ve Bursaspor takip etti.

En değerlisi Elmas!

Serie A’da en fazla tercih edilen takım da genelde orta sıralarda yer alan Genoa oldu. Çizme ekibi, 2015-2016’dan bu yana Süper Lig’de forma giyen dört oyuncuyu kadrosuna kattı. Galatasaray’dan Pandev ve Dzemaili’yi kiralık olarak renklerine bağlayan Genoa, yine sarı-kırmızılı takımla sözleşmesi sona eren Koray Günter ve Sinan Gümüş’ü ise bedelsiz olarak almıştı. Süper Lig takımlarından Inter ile Udinese üçer, Sassuolo, Benevento ve Cagliari ikişer, Napoli, Bologna, Roma, Empoli, Milan, Parma ve SPAL ise birer oyuncu transferi etti. Son olarak F.Bahçe’den Napoli’ye giden Elif Elmas ise 16 milyon avroluk bedelle İtalya yolculuğunda zirveye çıktı.

İTALYA’YA GİDEN SÜPER LİG TOPÇULARI

FUTBOLCU KULÜP T. DÖNEMİ BONSERVİS

Felipe Melo G.Saray-Inter 2015-16 4,2 milyon

Alex Telles G.Saray-Inter 2015-16 1,3 milyon (K)

Goran Pandev G.Saray-Genoa 2015-16 Bedelsiz

Blerim Dzemaili G.Saray-Genoa 2015-16 Kira

Blerim Dzemaili G.Saray-Bologna 2016-17 1,3 milyon

Ali Adnan Ç.Rize-Udinese 2015-16 2,2 milyon

Jose Sosa Beşiktaş-Milan 2016-17 7,5 milyon

Bruno Alves F.Bahçe-Cagliari 2016-17 Bedelsiz

Caner Erkin F.Bahçe-Inter 2016-17 Bedelsiz

Van der Wiel F.Bahçe-Cagliari 2017-18 1 milyon

Cengiz Ünder Başakşehir-Roma 2017-18 14,25 milyon

Sandro Antalya-Benevento 2017-18 Kira

Cheick Diabate Osmanlı-Benevento 2017-18 200 bin (kira)

Riad Bajic Konyaspor-Udinese 2017-18 5,5 milyon

Salih Uçan F.Bahçe-Empoli 2018-19 Kira

Koray Günter G.Saray-Genoa 2018-19 Bedelsiz

Juraj Kucka Trabzonspor-Parma 2018-19 4,7 milyon

Merih Demiral Alanyaspor-Sassuolo 2018-19 9,25 milyon

W. Troost-Ekong Bursaspor-Udinese 2018-19 3,3 milyon

Mehdi Bourabia Konyaspor-Sassuolo 2018-19 2,2 milyon

Johan Djourou Antalyaspor-SPAL 2018-19 Bedelsiz

Sinan Gümüş Galatasaray-Genoa 2019-20 Bedelsiz

Eljif Elmas Fenerbahçe-Napoli 2019-20 16 milyon

Demiral katladı

İtalya’yı sallayan bir diğer oyuncumuz ise Merih Demiral’dı. Geçen sezon Alanyaspor’da kiralık oynayan ve bonservisi S. Lizbon’da bulunan genç stoper, devre arasında 9 milyon 250 bin avro bedelle Sassuolo’ya transfer olmuştu. Kısa sürede gösterdiği başarıyla dikkat çeken Merih bu sezon başında da 18 milyon avro karşılığında Juventus’a satıldı.