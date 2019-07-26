Süper Lig’in yeni sezon hazırlıklarına ilk olarak Samandıra ve Topuk Yaylası Tesisleri’nde başlayan ve şu anda da Avusturya’da çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe’de Tolga Ciğerci ön plana çıkıyor. Geçtiğimiz sezon yaşadığı talihsiz sakatlıklar dolayısıyla kadrodan uzak kalan ve sadece ligin son haftalarında U21 takımıyla maçlarda yer alan Ciğerci, hazırlık kamplarında gösterdiği performansla teknik heyeti mest etti. Sırasıyla Boluspor, Bursaspor ve Wolfsburg ile oynanan hazırlık maçlarında etkili bir oyun oynayan 27 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda gösterdiği performansla teknik heyetin yüzünü güldürürken, sarı-lacivertli formayla ilk 11’de yer almak için de vites arttırdı. Sakatlıklardan dolayı kondisyon ve kuvvet sıkıntısı çeken 27 yaşındaki oyuncunun, antrenmanlarda oldukça hırslı gözüktüğü ve çalışmalar sonrasında bireysel olarak ekstra salonda çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.
Fenerbahçe’de Tolga Ciğerci ön planda
26.07.2019 - 09:43 | Son Güncelleme: 26.07.2019 - 09:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fenerbahçeli futbolcu Tolga Ciğerci, antrenmanlarda ve hazırlık maçlarında gösterdiği performansla sarı-lacivertliler adına ön plana çıkarken, ilk 11 için de göz kırptı.
Kaynak: İHA
Etiketler : fenerbahçe,tolga ciğerci,plan,
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PTT 1. Lig
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Alanyaspor
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Antalyaspor
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Beşiktaş
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Denizlispor
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Fenerbahçe
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Galatasaray
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8
Gazişehir Gaziantep
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9
Gençlerbirliği
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Göztepe
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0
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11
Kasımpaşa
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12
Kayserispor
0
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0
0
0
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0
13
Konyaspor
0
0
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0
0
14
Çaykur Rizespor
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15
Sivasspor
0
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0
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0
0
0
0
16
Trabzonspor
0
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0
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17
Malatyaspor
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Başakşehir
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1. Hafta Maçları
18.8.2019
Sivasspor - Beşiktaş
18.8.2019
Fenerbahçe - Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü
18.8.2019
Yeni Malatyaspor - Medipol Başakşehir Fk
18.8.2019
Gençlerbirliği - Çaykur Rizespor
18.8.2019
Kasımpaşa - Trabzonspor
18.8.2019
İstikbal Mobilya Kayserispor - Alanyaspor
18.8.2019
Konyaspor - Mke Ankaragücü
18.8.2019
Yukatel Denizlispor - Galatasaray
18.8.2019
Göztepe - Antalyaspor
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Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Adana Demirspor
0
0
0
0
0
0
0
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2
Adanaspor
0
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0
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0
3
Akhisar Bld.Spor
0
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0
0
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0
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0
4
Altay
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0
0
0
0
0
5
Altınordu
0
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0
0
0
0
0
0
6
Erzurum BB
0
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0
0
0
0
0
0
7
Balıkesirspor
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8
Boluspor
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9
Bursaspor
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0
10
Eskişehirspor
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0
0
11
Fatih Karagümrük
0
0
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0
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0
12
Giresunspor
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0
13
Hatayspor
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14
Keçiörengücü
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15
Menemen Belediyespor
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16
Osmanlıspor
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17
Ümraniye
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18
İstanbulspor
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