Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ve Trabzonspor önemli bir yıldızın transferini artık bitirdi gibi. O isim Daniel Sturridge. Son olarak Liverpool forması giyen ve şu anda mukavelesi biten İngiliz forvet kıran kırana pazarlıklar sonrasında bordo-mavili kulübün teklifini kabul etti. Futbolcu için çalışmalarını sabırla sürdüren Trabzonspor'da Başkan Ahmet Ağaoğlu Avusturya kampından aniden ayrılarak yurda döndü. Başkan, 29 yaşındaki yıldız futbolcunun menajeriyle transferdeki son detayları görüşmeye başladı ve 2+1 yıllık sözleşme konusunda el sıkıştı. Buna göre Sturridge'ye 1.5-2 milyon avro civarında bir ücret ödenecek. Oyuncuya ayrıca imza parası da verilecek.

Ücretinin detayları

Sözleşme maddeleri bununla sınırlı değil. Daniel Sturridge'e ligde 20 gol atması hâlinde 250 bin avro, UEFA kupalarında 90 dakika oynaması hâlinde 100 bin avro, ligde 34 maçın 30’unda oynarsa 400 bin avro gibi bonuslar da ödenecek. Futbolcunun transferinin pazartesi günü teminatı yatırıldıktan sonra salı günü resmen açıklanacağı ve Trabzon'a getirilecek Sturridge ile gösterişli bir törenle sözleşme imzalanacağı ifade edildi. Liverpool formasını 160 defa giyen 29 yaşındaki deneyimli forvet 68 gol, 26 asistle kariyerini tamamladı.

İstikrarsız

Aston Villa ve Manchester City altyapısından yetişen Sturridge aslında soru işareti dolu! 2009’da M. City’den Chelsea’ye 7,2 milyon avroluk bonservis bedeliyle giden golcü isim 2013’te de bir başka Ada ekibi Liverpool’a 15 milyon avroya satılmıştı. Sturridge, gerek sakatlığı gerekse mevkiindeki isimlere bağlı olarak Liverpool’da istikrarsız bir gidişat sergiledi.

Olumlu sinyaller

Trabzonspor, Avusturya kampında oynadığı hazırlık maçında İtalya'nın Parma takımıyla 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmaya Erce, Pereira, Hüseyin Türmen, Campi, Kamil Ahmet, Sosa, Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Yusuf Sarı, Nwakaeme ve Muhammet Akpınar on biriyle başlayan bordo-mavililer eksiklerine ve sezon başı olmasına rağmen futboluyla göz doldurdu. 16. dakikada Gervinho'nun vuruşuyla öne geçen rakibine 22'de Pereira'nın zeka ürünü dış şutuyla karşılık veren Ünal Karaman'ın takımı, 38'de yine Gervinho patentli golle geri düştü. Fakat 65'te Yusuf Sarı on sekiz üstünden şık şutuyla skoru ilan etti. Maça büyük ilgi gösteren gurbetçiler 89'da sahaya girdi. Güvenlik güçlerince dışarı çıkarılan taraftarlar sahada horon oynayınca ortaya renkli görüntüler çıktı.

KARAMAN'DAN TEPKİ

Maçın ardından Sturridge transferi sorulan Ünal Karaman, "Ondan daha önemli konumuz var. Yusuf Yazıcı'yla idmanda küstüğümüz yazılıp, çiziliyor. Yusuf sadece bizim değil Türkiye'nin değeri, benim evladım, oğlum. İnsanlar bir şeyler söylerken kendilerine de inanan kesimin olduğunu da bilsin. Bilgilerini kendilerine saklasınlar" tepkisinde bulundu.