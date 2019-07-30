Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Elif Elmas’ı 16 milyon avro bonservis bedeli karşılığında (artı bonusları da var) Napoli’ye satan ve transfere kaynak oluşturan Fenerbahçe yönetimi, takviye için yola çıktı. İki stoper, bir 6 numara ve bir de forvet düşünen sarı-lacivertlilerde Sportif Direktör Damien Comolli, Fransa’ya gitti. Hedefteki isim Marsilya forması giyen ve 2021’e kadar mukavelesi bulunan Luiz Gustavo. 6 numara özelliğinin yanı sıra sol bek ve stoperde de görev alabilen sol ayaklı Gustavo için Marsilya ile masaya oturulacak. Oyuncuda problem görünmezken kulübü 9 milyon avro bonservis bedeli istiyor.

Sürprizler olabilir

Fenerbahçe yönetiminin düşündüğü rakam ise en fazla 5 milyon avro. Teknik direktör Ersun Yanal’ın kadrosunda görmeyi çok istediği Gustavo için taraftar iyi bir haber beklerken Fransız Comolli’nin görüşmede iyi ilişkilerini de kullanması gerekiyor. Comolli’nin sadece Luiz Gustavo için değil ayrıca listedeki stoper ve forvet adayları için de tura çıktığı ve o konuda da ciddi gelişmelerin olabileceği ifade ediliyor. Damien Comolli, görüşme sonuçlarına göre Fransa’dan Almanya’ya geçecek ve takımın Audi Kupası’nda seyredecek.

Fener devlere karşı

Ve Kanarya, özel ve güzel bir Avrupa sahnesine çıkıyor... Avrupa’da 2019-2020 futbol sezonu öncesi en üst düzeydeki turnuvalardan biri olan Audi Kupası, bugün başlayacak. Sarı-lacivertliler, ev sahibi ve Almanya’nın son şampiyonu Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi’ni en fazla kazanan takım unvanını elinde bulunduran Real Madrid ve Şampiyonlar Ligi’nin son finalisti Tottenham ile mücadele verecek. Kanarya, 75 bin kişi kapasiteli Allianz Arena’da gerçekleştirilecek Audi Kupası’ndaki ilk maçını bugün Bayern Münih ile 21.30’da yapacak. Mücadele D-Smart’tan yayınlanacak.

Rodrigues’e özel ilgi

Kanarya’nın yeni transferlerinden olan ve daha önce Galatasaray forması giyen Gary Rodrigues yakın markajda... Başta teknik direktör Ersun Yanal olmak üzere herkes, kanat oyuncusuyla yakından ilgileniyor. Süper Lig’e yabancı olmayan Rodrigues’e Fenerbahçe’nin değerlerini ve camianın beklentilerini anlatan isim ise kaptan Emre Belözoğlu. İstanbul’a yeniden döndüğü için mutlu olduğunu ve Türkiye’nin bir diğer büyük kulübü Fenerbahçe’de oynayacağı için heyecanını dile getiren yıldız isim sarı-lacivertlilerin başarısına katkıda bulunmak için elinden geleni yapacağını söylüyor.

1 numara kim olacak?

Kanarya’da kaleye yapılan Altay Bayındır takviyesi sonrası 1 numara konusunda merak var. Birinci kaleci kim olacak? Her ne kadar Altay adı biraz daha öne çıkıyor görünse de teknik ekip henüz net bir karar vermiş değil. Asılı olan kaleci kazağı ikilinin performansına göre yerini bulacak.

Bas Dost işi!

Vedat Muric’i transfer eden Fenerbahçe bir golcü daha alacak ve işi sağlama bağlayacak. Kanarya’da öne çıkan isim ise Bas Dost. Portekiz’den gelen haberlere göre Sporting Lizbon’dan ayrılmayı kafasına koyan 30 yaşındaki golcüye en ciddi teklifi Fenerbahçe yaptı. Diğer adaylar Sevilla, Schalke, Bordeaux, Tigres olsa da sarı-lacivertliler bir adım önde görünüyor.

Oyuncu teklife sıcak

Oyuncunun menajeri Günther Neushaus, ciddi anlamda temasa geçen tek kulübün Fenerbahçe olduğunu belirtirken Kanarya’nın satın alma opsiyonu ile kiralama önerisi yaptığı vurgulandı. Daha önce de sarı-lacivertlilerin gündemine gelen Bas Dost teklife sıcak bakarken, Sporting Lizbon’un cevabı bekleniyor. Bas Dost’un Lizbon’da 35 maçta 23 gol, iki asisti var.