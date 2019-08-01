Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tarihinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi eleme turuna katılan ve Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana ile ilk maçta 2-2 berabere kalan Yeni Malatyaspor, deplasmanda turu geçeceğine inanıyor. İşte, Olimpija Ljubljana Yeni Malatyaspor maçına ilişkin detaylar...

Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana ile bu akşam deplasmanda karşı karşıya gelecek. Bu akşam Stozice Stadı'nda TSİ 21.00'de başlayacak ve TRT Spor'dan canlı yayınlanacak karşılaşmayı Slovak hakem Filip Glova yönetecek.

Yeni Malatyaspor'un 11'i

Farnolle, Chebake, Mina, Mustafa, Erkan, Robin, Murat, Bifouma, Buğra, Fofana, Jahovic.

HANGİ TAKIM NASIL TUR ATLAR?

Geçen sezon gösterdiği performansla dikkati çeken sarı-siyahlılar, Süper Lig'i 5. sırada tamamlayarak, UEFA Avrupa Ligi'ne katılabilmek için ön eleme maçları oynamaya hak kazandı.

Yeni Malatyaspor'un 3. eleme turuna çıkması için rövanşta her türlü galibiyetin yanı sıra, 2-2'nin üzerindeki beraberlikler yeterli olacak. Maçın 2-2'lik eşitlikle sona ermesi halinde uzatmaya gidilecek. Uzatmada da sonuç değişmezse, turu geçecek ekibi seri penaltı atışları belirleyecek. Slovenya temsilcisi ise, her türlü galibiyet, golsüz ya da 1-1'lik beraberlik durumunda tur atlayan taraf olacak.

YENİ MALATYASPOR TUR PEŞİNDE

Geçen sezon gösterdiği performansla dikkati çeken sarı-siyahlılar, ligi 5. sırada bitirerek tarihinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi eleme turunda mücadele etmeye hak kazanarak ilk maçını oynadı.

Malatya'nın 16 yıl sonra bir takımı Avrupa kupalarında boy gösterdi. Malatya ekibi, ikinci eleme turunda Yeni Malatya Stadı'nda konuk ettiği Olimpija Ljubljana ile 2-2 berabere kaldı.

Turu rövanş maçına bırakan sarı-siyahlılar, deplasmanda turu atlayarak üçüncü eleme turunda mücadele etmeyi hedefliyor.

Yeni Malatyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Avrupa'da ilk kez mücadele ettiklerini belirtti.

Aldıkları sonucun dezavantajlı gibi görünse de turu geçeceklerine yürekten inandıklarına dikkati çeken Çelikel, şunları söyledi:

"Takım tam anlamıyla hazır olmasa da yeni transferlerimizin sahada gösterdiği performans gerçekten bizleri memnun etti. Tüm futbolcu kardeşlerimiz ellerinden geleni yaptı ve yapmaya devam edecek. Yeni Malatyaspor olarak Slovenya'dan galip gelerek turu geçeceğiz. Hedefimiz değişmedi UEFA'da gruplara kalacağız inşallah. Taraftarlarımıza, Malatyalı hemşehrilerimize ve tüm futbolseverlere grup maçlarına kadar seyri güzel mücadeleler izleteceğiz."