Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uğur Aktan

Fenerbahçe, devlere karşı hazırlık maçı yaptı, yeni sezon öncesi çok ciddi uyarı aldı. Audi Cup’ta dünya devleriyle oynadığı iki karşılaşmada 11 gol yiyen ve savunmasındaki problemlerle dikkat çeken Kanarya’da takviye çalışmaları hız kazandı. Stoper eksikliği bariz şekilde görülmesinin ardından düğmeye basan yönetim Danimarkalı isimlere yöneldi. Premier Lig’e veda eden Huddersfield’de forma giyen Danimarkalı oyuncu Zanka ile büyük oranda anlaşma sağlandı. Millî takımdan partneri olan Simon Kjaer için de Sevilla Kulübü ile görüşmelere ağırlık verildi. Kjaer işinde pürüz çıkması hâlinde ise alternatifi hazır. Fenerbahçe geçtiğimiz sezonlarda da formasını giyen ve şu anda boşta olan Martin Skrtel ile yeniden anlaşma sağlayacak.

Sola aday Kolarov

Transferde hareketli olan bir diğer gelişme ise sol kanatta yaşanıyor. Bir süredir gündemde olan ve Ersun Yanal tarafından da “Dünyanın en iyi oyuncularından biri” yorumu yapılan Roma’nın yıldızı Aleksandar Kolarov için görüşmeler devam ediyor. Roma’dan ayrılmak isteyen ve kariyerine başka bir kulüpte devam etmeyi planlayan tecrübeli isim geçtiğimiz günlerde başkan Ali Koç ile bir araya gelmiş ve sarı-lacivertlilere yeşil ışık yakmıştı. Geçtiğimiz günlerde Antonio Conte’nin çalıştırdığı Inter’den gelen transfer teklifini geri çeviren Kolarov, Roma formasıyla çıktığı 33 karşılaşmada rakip fileleri 8 defa havalandırarak etkili bir görüntü çizmişti.

PİŞMESİ İÇİN GİDECEK

Teknik direktör Ersun Yanal’ın Real Madrid karşısında ilk 11’de sahaya sürdüğü Ferdi Kadıoğlu’nun performansından memnun olduğu ancak Ferdi’nin düzenli forma giyebilmesi için kiralık olarak başka bir takımın yolunu tutabileceği öğrenildi.

Kruse haklı beyler

Fenerbahçe’ye yeni geldi ama kısa sürede problemi gördü. Audi Cup’ta forma giyen sarı-lacivertlilerin yeni transferi takım olarak en önemli eksikliğin anlayışta olduğunu ifade etti. Bireysel ve takım anlamında çok kötü defans yaptıklarını vurgulayan Kruse “Hocamız istediği kadar uyarsın... Top sürmeyecek yerde top sürüyoruz. Bu tür hatalara kimse bir şey yapamaz” dedi. Alman oyuncu, sevindirici taraf olarak da ligin başlamasına iki haftalık sürenin bulunmasını gösterdi ve çalışarak hataları aza indirebileceklerini vurguladı.

ÇOK YÖNLÜ GÖSTERİ!

Fenerbahçe’nin Rizespor’dan yoğun bir transfer mesaisinin ardından kadrosuna kattığı Vedat Muriç, hazırlık maçlarındaki oyunuyla ne kadar isabetli bir transfer olduğunu ortaya koydu. Güçlü fiziğiyle arkadaşlarına duvar olan Kosovalı yıldız bu sayede topun takımında kalmasını sağlarken yaptığı servislerle de pozisyon hazırladı.

FORMAYI KAPTI

Audi Cup, bir konudaki soru işaretlerini de sonlandırdı. O da kaleci olayı... Fenerbahçe’nin yeni kalecisi Altay Bayındır, Real Madrid karşısındaki performansıyla göz doldurdu. 5 gol yemesine rağmen 8 önemli kurtarışa imza atan Altay şimdiden “1 numara” olduğunu gösterdi. Taraftar genç eldiveni ayakta alkışladı.