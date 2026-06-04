2003 Türkiye Mankenler Kraliçesi Aslı Baş'ın Bodrum'da şüpheli ölümüne ilişkin davada yeni bir gelişme yaşandı. Mahkeme cep telefonundaki silinen mesajlara ulaşılması için Ulusal Kriminal Büro'ya yazı yazılmasına hükmetti.

'Miss Model Of The World' yarışmasında 2003 yılında birinci olarak ‘Mankenler Kraliçesi’ unvanını alan Aslı Baş, 2010 yılında vurgun yemiş, ardından tekerlekli sandalye ile hayatını sürdürmüştü.

Aslı Baş, 21 Temmuz 2010 tarihinde Muğla’nın Bodrum ilçesinde iş adamı Ahmet Bayer’e ait villanın terasından düşerek hayatını kaybetmişti. Baş’ın şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma sonunda turizmci Ahmet Bayer ile oğulları Hakan Bayer (34) ve Volkan Bayer (32) hakkında 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, yanlarında çalışan Murat Umirov (43) hakkında da 'delilleri karartmak ve ortadan kaldırmak' suçundan 7,5 yıl hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. Davada Ahmet Bayer, oğulları Hakan Bayer, Volkan Bayer ile Murat Umirov'un beraatlarına karar verilmişti.

16 yıllık sır! Mankenler Kraliçesi Aslı Baş davasında silinen mesaj adımı… Düğüm kriminal büroda mı çözülecek?

SİLİNEN MESAJLAR İNCELENECEK

Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada mahkeme heyeti, daha önce farklı kurumlar tarafından hazırlanan raporlara rağmen sonuç alınamayan cep telefonu incelemesi için bu kez Ulusal Kriminal Büro'ya yazı yazılarak, telefondaki silinmiş mesajların geri getirilmesine yönelik teknik inceleme yapılıp yapılamayacağının sorulmasına hükmetti.

16 yıllık sır! Mankenler Kraliçesi Aslı Baş davasında silinen mesaj adımı… Düğüm kriminal büroda mı çözülecek?

27 EKİM'E ERTELENDİ

Kurumdan olumlu cevap gelmesi halinde bilirkişi raporunun duruşma günü beklenmeden dosyaya kazandırılacağı ifade edildi. Dava 27 Ekim 2026 günü saat 10.30'a erteledi.

16 yıllık sır! Mankenler Kraliçesi Aslı Baş davasında silinen mesaj adımı… Düğüm kriminal büroda mı çözülecek?

“16 SENEDİR MAĞDURUZ”

Aslı Baş'ın babası Mehmet Yavuz Baş, mahkemede şöyle konuştu:

16 senedir mağduruz. Ekonomik gücü olanın bizim mahkememizi engellediği ortada. Ben sizden sadece adil bir yargı istiyorum.

16 yıllık sır! Mankenler Kraliçesi Aslı Baş davasında silinen mesaj adımı… Düğüm kriminal büroda mı çözülecek?

“MESAJIN ALICISI, CİNAYET ZANLISI”

Aslı Baş'ın ailesinin avukatı İbrahim Ataş, cep telefonundaki silinmiş mesajların geri getirilmesine yönelik incelemelerde eksiklik bulunduğunu öne sürdü.

Ataş, "Biz dosyanın yeniden bilirkişi heyetine gönderilmesini istedik. Üstelik söz konusu mesaj kaydının alıcısı, cinayet zanlısı. Eğer bu mesaj basit, öylesine bir mesaj olsaydı, silinmesi bir yana karşı tarafa zaten gitmişti ve bir örneği onda vardı. O zaman karşı taraf cep telefonunu sunar, 'Bakın o mesaj bu, içeriğinde de bir şey yok' derdi. Ancak şimdiye kadar bırakın telefonu sunmayı, buna ilişkin bir açıklama dahi yapmadılar" dedi.

16 yıllık sır! Mankenler Kraliçesi Aslı Baş davasında silinen mesaj adımı… Düğüm kriminal büroda mı çözülecek?

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