Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

Galatasaray’da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Fernando Reges’i Sevilla’ya satan sarı-kırmızılılar, Seri takviyesi yapsa da bir orta oyuncusu daha alacak. Bu sebeple hız kesmeyen sarı-kırmızılılar teknik direktör Fatih Terim’in raporu doğrultusunda hamlelerini yapıyor. Galatasaray idari menajeri Şükrü Hanedar, Bakayoko ve Cenk Tosun için Chelsea ile Everton’lı yetkililerle görüşmeleri sürdürürken Everton tarafıyla Morgan Schneiderlin için de diyalog kuruldu. Bakayoko transferinin bütçesinin biraz düşündürmesi üzerine sarı-kırmızılılar hem Everton’ın Fransız orta sahasını hem de Arsenal’de forma giyen Mohamed Elneny’yi alternatif olarak hazırladı.

Topal liste dışı

Cimbom’da teknik heyetin önceliği Bakayoko ama eğer bu transfer gerçekleşmezse Schneiderlin veya Elneny’den biri alınacak. Galatasaray bu üç isimden hangisi olursa hepsinde kiralık formülü kullanılacak. Şu an aralarında en genç isim Bakayoko. 1,94’lük Fransız 24 yaşında. Elneny 27, Schneiderlin ise 29 yaşında. Mohamed Elneny ön libero ve merkez orta sahada görev yapıyor. Cimbom’da şu an boşta olan Mehmet Topal ise son tahlilde kesinlikle kadroda düşünülmüyor.

LEVENT ŞAHİN: 3. kupayı alacağız

Cezalı Fatih Terim'in yokluğunda takımı yönetecek olan Yardımcı Antrenör Levent Şahin, "Geçen sezonu iki kupayla bitirdik. Üçüncü kupayla yeni sezona başlamak istiyoruz" derken Selçuk İnan da, "Akhisarspor ile üçüncü finalimiz. Yine çok zor bir maç olacak" şeklinde konuştu.

KÜME DÜŞTÜ AMA...

Süper Kupa’yı kazandıktan sonra geçen sezon TFF 1’inci Lig’e düşen Akhisarspor, bir tarih daha yazmak istiyor. Teknik Direktör Mehmet Altıparmak, "Kazanarak lige ve sezona iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Amacımız kupayı ikinci defa Akhisar’a götürmek" sözlerini kullandı.

Diagne'ye yeni talip

Premier Lig'in yeni ekibi Aston Villa, Galatasaray'ın gözden çıkardığı Senegalli forvet Mbaye Diagne'nin peşine düştü. Kasımpaşa'dan Trezeguet'yi 10 milyon avroya kadrosuna katan Ada ekibinin Diagne için de 10 milyon avro teklif ettiği belirtildi. Galatasaray ise 13 milyon avro bonservis bedeli istiyor.