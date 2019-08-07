Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Transferde bugüne kadar durgun bir görüntü veren Beşiktaş dün üç futbolcunun birden işini bitirdi. Âdem Ljajic'in bonservisini alan, Tyler Bold ve Douglas'ı kadrosuna katan Kara Kartallar, Avusturya kampında verdiği sakatlar ve hazırlık maçlarında alınan kötü sonuçlarla taraftarlarının tedirginliğini artırmıştı. Siyah-beyazlılar dün yaptığı hamlelerle tribünlerin gönlüne bir nebze olsun soğuk su serpti. İlk olarak anlaşmaya varılan İspanyol stoper Victor Ruiz dün İstanbul'a getirildi. İspanyol ekiplerinden Villarreal'de forma giyen 30 yaşındaki stoper, bugün sağlık kontrolünden geçecek ve ardından siyah-beyazlı takıma 3 yıllık imza atacak.

Sırada Elyounoussi var

Kara Kartallar dün akşam saatlerinde de iki futbolcunun işini bitirdi. Bursaspor'dan kaleci Muhammed Şengezer ve sol bek Umut Meraş ile her konuda anlaşmaya varıldı. Kulüp bu transfer için Bursaspor'u da ikna etti. Bu iki oyuncuda resmî imzaların yakın zamanda atılacağı öğrenildi. Bu arada sol kanat takviyesi için de çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'a bir güzel haber de bu bölge için geldi. Southampton forması giyen Mohamed Elyounoussi, Beşiktaş’ta forma giymeyi kabul etti. Fas asıllı Norveçli yıldızın kulübü Southampton, kiralama konusunda ikna edilmeye çalışıyor. Eğer Ada ekibi teklifi kabul ederse Elyounoussi siyah-beyazlı formayı giyecek.

Aboubakar umudu

Beşiktaş taraftarı Porto’da kadroda düşünülmeyen Aboubakar için sosyal medyada kampanya başlattı #Come-BackAboubakar etiketi kısa sürede Twitter’ın gündeminde ikinci sıraya kadar yükseldi. Bu arada Aboubakar'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki Krasnodar maçı kadrosuna alınmaması Portekiz basınınca Beşiktaş veya G.Saray'a transfer olabilir şeklinde haberleştirildi.

Karius bir ay yok!

Siyah-beyazlı takımda sakatlıkların ardı arkası kesilmiyor. Modaya uyan son isim Loris Karius oldu. Sol üst adalesinde iki zorlanma tespit edilen Alman kaleci tam bir ay sahalardan uzak kalacak. Böylelikle Beşiktaş’ın dokuz gün sonra Sivasspor’la deplasmanda karşılaşacağı ligin ilk maçı öncesi kadrodaki sakat oyuncu sayısı dokuza yükselmiş oldu.

BEŞİKTAŞ HASTANESİNDE SON DURUM

Karius 1 ay

Burak 3-4 hafta

Ljajic 1 hafta

Dorukhan 1 hafta

Atiba 8 gün

Medel 8 gün

Roco 9 gün

Necip 9 gün

Gökhan 2 gün