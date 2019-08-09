Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Yeni sezon öncesi kadrosunu bir kanat oyuncusuyla daha güçlendirmek isteyen Beşiktaş, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Southampton’da forma giyen Mohamed Elyounoussi’yi kadrosuna katmak istiyor. Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın da onay verdiği 25 yaşındaki oyuncu için yönetim çalışmalarını artırmış durumda. Türkiye’de forma giymeye sıcak baktığı öğrenilen Fas asıllı Norveçli oyuncu için Southampton 1,5 milyon avroluk kiralama bedeli belirledi. Yönetim bu rakamı kabul ederken sıra Elyounoussi’nin yıllık ücretine geldi.

Bonus faktörü

Yıldız oyuncunun menajeriyle yapılan görüşmeler devam ederken 2,5 milyon avroluk senelik ücretin düşürülmesi hedefleniyor. Ancak Beşiktaş’ın yanı sıra Sevilla ve Celta Vigo’nun da bu transfer için devrede olması siyah-beyazlı idarecileri zorluyor. Yönetim, sözleşme şartlarına eklenecek özel bonuslarla Elyounoussi’yi ikna etmeye çalışıyor. Öte yandan Southampton’ın teknik patronu Ralph Hasenhüttl “Elyounoussi’nin bizden başka hedefleri var” diyerek transfer iddialarını doğruladı.

Umut Kartal’ı istiyor

Beşiktaş’ın her konuda anlaşmaya vardığı ancak Bursaspor’u ikna edemediği için transferini gerçekleştiremediği Umut Meraş, eski hocacı Paul Le Guen’in çalıştırdığı Le Havre’ın teklifini reddetti. Genç oyuncunun Beşiktaş’ta forma giymek istediği için Fransız kulübünün teklifini düşünmeden geri çevirdiği öğrenildi.

HOLLANDA TALİHLİLERİ

Vodafone KaraKartal Hareketi ile Beşiktaşlı abonelerini takımla buluşturmaya devam ediyor. Yapılan bilgi yarışması sonucu üç taraftar, Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden Beşiktaş Kadın Futbol Takımı’na destek için Hollanda’ya götürüldü. Grubundaki ilk maçında Gornik Leczna ile 1-1 berabere kalan siyah-beyazlılar, yarın Hollanda’da Twente ile karşılaşacak.