Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ - Transferin flaş ekiplerinden Fenerbahçe’de öncelik golcüde. Zanka hamlesiyle savunmadaki sıkıntıyı bir nebze olsun gideren sarı-lacivertlilerde, teknik direktör Ersun Yanal, ısrarla yeni golcü bekliyor. Hücum hattı, Rodrigues, Kruse, Deniz Türüç ve Vedat Muriç gibi isimlerle güçlendirilmiş olsa da Yanal, şampiyonluk yarışında elinin güçlü olması için bir golcü daha alınmasında ısrarlı. Tecrübeli teknik adam, Muriç’in performansından memnun olsa da elinde alternatif olmasını istiyor. Muriç’i yedek bırakacak kalibrede bir golcü olarak Premier Lig’den Belçikalı Michy Batshuayi ve İngiliz Daniel Sturridge isimleri ön plana çıkarken, kariyerini en-Nasr’da sürdüren Ahmed Musa için de girişimler var. Batshuayi’yi kiralamak için Chelsea’yle görüşen Damien Comolli, bonservisi elinde olan Sturridge’nin menajeriyle de temasta. Ahmed Musa için ise görüşmeleri Selahattin Baki yürütüyor.

> Ortanın acelesi yok

Fenerbahçe’nin takviye yapmayı planladığı bir diğer mevkii olan orta saha için ise acele edilmiyor. Emre Belözoğlu’nun transferinin ardından geri dönen Ozan Tufan’ın yüksek performansını teknik direktör Ersun Yanal’ı rahatlatmış durumda. Yanal, yönetime verdiği raporda, orta sahanın öncelikli olmadığını belirtti. Buna rağmen çalışmalar tam gaz devam ediyor. Bernard Mensah için Kayserispor’la pazarlıkları sürdüren sarı-lacivertliler, Mahmut Tekdemir için de Başakşehir’e yeni bir teklif yapmaya hazırlanıyor. Erol Bedir’le bizzat görüşen Ali Koç’un Mensah için Kayseri’nin Atletico Madrid’e ödemeyi taahhüt ettiği 3,6 milyon avroyu karşılama garantisi verdiği öğrenildi. Fenerbahçe’nin Mensah’a da 1,5 milyon avrodan üç yıllık sözleşme önerdiği belirtildi. Kayseri’nin Taylan Antalyalı takviyesi bu transferin önünü açmış görünürken, sarı-lacivertlilerin Olimpiakos maçı sonrası Mahmut için Başakşehir’e son bir teklif sunacağı öne sürüldü.



ASKIDA KALDILAR

Fener’in kamburları

Transfer fırtınasının yaşandığı Fenerbahçe’de Reyes, Zajc ve Frey’in durumu belirsizliğini koruyor. Kameni de sarı-lacivertlilerin sırtında kambur olmayı sürdürüyor. Yönetim, Ersun Yanal’ın kadroda düşünmediği bu oyunculardan kurtulmak için yoğun mesai harcıyor, ancak şu ana kadar olumlu bir gelişme yaşanmış değil.

DurmIsI operasyonu

Hasan Ali’nin sakatlığı sonrası sol bek arayışlarını hızlandıran Fenerbahçe’nin Lazio’dan Rıza Durmisi’nin peşinde olduğu belirtildi. Bir ara Beşiktaş’ın da ilgilendiği Arnavut asıllı Danimarkalı için sarı-lacivertlilerin Marsilya ile yarıştığı ifade edildi. İtalyan basını, Durmisi’nin Fenerbahçe’ye yakın olduğunu öne sürdü.



YEDEK OTURMAM

Deniz kendinden emin

Fenerbahçe’nin yenilerinden Deniz Türüç, sarı-lacivertli formayı sırtından çıkarmayacağını iddia etti. Kariyerinde dev bir adım attığını ifade eden millî oyuncu, “Hayallerimin peşinden gidiyorum. İşimin kolay olmadığını biliyorum ama takımın vazgeçilmezlerinden olacağım” diye konuştu.