Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer - Beşiktaş’ta Abdullah Avcı’nın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren futbol direktörü Ali Naibi, imzaları sezonun ilk haftasına yetiştirmeye çalışıyor. Stoper mevkisine yapılan Victor Ruiz transferinin ardından, Portekizli sol bek Pedro Rebocho’yu da bir yıllığına kiralayan siyah-beyazlılar kanat, forvet ve golcü takviyesi için görüşmelerini sürdürüyor. Konoplyanka için temaslarını artıran Beşiktaş, yıldız oyuncu ile ödeme planı konusunda pazarlıklarına devam ediyor. Siyah-beyazlıların sol kanat için diğer alternatifi ise Southampton’da forma giyen Mohamed Elyounoussi. Fas asıllı Norveçli oyuncunun, Celta Vigo ve Sevilla’nın tekliflerine rağmen İstanbul’a gelmeye sıcak baktığı öğrenildi.



> Wilczek’e kanca

Burak Yılmaz’ın sakatlığının bir ay daha sürecek olması sebebiyle golcü transferi için de çalışmalarını sürdüren Beşiktaş yönetimi, Brondby forması giyen Kamil Wilczek ile ilgileniyor. Polonyalı oyuncunun bitiriciliğiyle teknik heyetin dikkatini çektiği belirtiliyor. 2021’e kadar sözleşmesi bulunan golcü oyuncunun maliyetinin de düşük olduğu ifade ediliyor. Yönetim bu transfer için Brondby ile pazarlık hâlinde... Cenk Tosun’un ayrılığı sonrası forvet konusunda şanssız olan Kartal, geçen sezonun devre arasında Burak Yılmaz ile bunu kırmıştı ancak tecrübeli golcü de üst üste sakatlıklar yaşadı.



EVERTON’DA DEVAM

Cenk kalmak istiyor

Everton’da geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla büyük hayal kırıklığı yaşatan Cenk Tosun’un adı, yaz transfer döneminde başta eski takımı Beşiktaş olmak üzere pek çok kulüple anılmıştı. 28 yaşındaki millî golcü ise Premier Lig’de devam etmeye kararlı.



BUGÜN İSTANBUL’DA

Rebocho bekleniyor

Beşiktaş son transferi Pedro Rebocho bugün İstanbul’a geliyor. Başarılı sol bek sağlık kontrollerinden geçtikten sonra kendisini Beşiktaş’a bağlayan imzayı atacak. Portekizli oyuncu imzanın ardından hemen Beşiktaş’ın sezon başı hazırlık çalışmalarına katılacak.