Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransız yıldızın bugün sağlık kontrolünden geçtikten sonra sarı-kırmızılı kulübe imza atması bekleniyor. 1.96 metre boyundaki futbolcu, Roma’dan 1+1 seneliğine kiralanacak. İtalyan ekibine 1 milyon avro ödenecek ayrıca Nzonzi'nin 4 milyon avroluk yıllık ücretinin 2,5 milyonu G.Saray tarafından karşılanacak.