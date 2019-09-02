Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray nihayet Falcao’ya kavuştu. Yaklaşık bir buçuk ay süren uğraşlar sonrasında Monaco’yu ikna eden sarı-kırmızılılar Kolombiyalıyı dün akşam İstanbul’a getirdi. İlk olarak Falcao’nun saat 16.00’da Yeşilköy’deki Genel Havacılık Terminaline ineceği açıklandı. Haberi alan taraftarlar akın akın havaalanına gitti. Trafik âdeta kilitlenirken oyuncuyu taşıyan özel uçağın inişi 20.30’u buldu. Bu arada havaalanındaki kalabalık da giderek arttı. 10 bini aşkın taraftar Falcao’yu beklerken tezahüratlarıyla havaalanını inletti. Taraftarlar bu transferde büyük emeği geçen İkinci Başkan Abdürrahim Albayrak’ı da tezahüratlarında unutmadı.

YARIN İMZALAYACAK

Radamel Falcao, kendisini bekleyen taraftarların çokluğu ve coşkusu karşısında büyük şaşkınlık yaşadı. Yıldız oyuncu sarı-kırmızılı taraftarlara üçlü çektirdi. Falcao, yarın statta 19.05’tetörenle 2+1 yıllık imzayı atacak. Galatasaray, Falcao’ya yıllık 5 milyon avro artı bonuslar ödeyecek. Falcao ilk yılın ücretini peşin alacak. Monaco’ya ise sonraki satıştan yüzde 50 pay, menajerlere de 3 milyon avro ödenecek. River Plate, Porto, Atletico Madrid, Monaco, Manchester United ve Chelsea ve Monaco gibi büyük kulüplerin formasını giyen Falcao, kulüp kariyerinde çıktığı 472 müsabakada 279 kez ağları havalandırdı.

SON GÜNDE YENİ HAMLELER

Galatasaray, Senegalli oyuncu Mbaye Diagne’yi Şampiyonlar Ligi’nde rakibi olan Belçika takımı Brugge’e 1 milyon avro karşılığında kiraladı. Diagne için sarı-kırmızılılar 11 milyon avro satın alma opsiyonu koydu. Transferin bitimine sayılı saatler kala sarı-kırmızılılar Rumen futbolcu Florin Andone’yi Premier Lig ekibi Brighton’dan 1 yıllığına kiraladı. Orta saha için de Southhampton’dan Mario Lemina için temas var. Futbolcunun bugün İstanbul’da olacağı öğrenildi.

FORMALARI HAZIRLANIYOR

Galatasaray yönetimi, Falcao’nun forma satışından ciddi bir gelir bekliyor. Hedef 500 bin forma satmak.

