Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

17 Haziran'da başlayan birinci transfer ve tescil dönemi, bu gece yarısı itibarıyla sona erdi.

"Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise 4 Ocak 2020 tarihinde başlayıp, 31 Ocak'ta tamamlanacak.