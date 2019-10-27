Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig’in 9. haftasında Galatasaray, deplasmanda Beşiktaş ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılar, ilk yarısı 0-0 biten mücadeleden 1-0 mağlup ayrıldı. Aslan böylece ligdeki ikinci yenilgisini aldı. Cimbom bu sezon ligin ilk haftasında yine deplasmanda Denizlispor’a kaybetmişti.

Galatasaray ayrıca ligde Kayserispor’u yenerken, Yeni Malatyaspor ve Denizlispor ile berabere kaldı.