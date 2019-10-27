Süper Lig’in 9. haftasında Galatasaray, deplasmanda Beşiktaş ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılar, ilk yarısı 0-0 biten mücadeleden 1-0 mağlup ayrıldı. Aslan böylece ligdeki ikinci yenilgisini aldı. Cimbom bu sezon ligin ilk haftasında yine deplasmanda Denizlispor’a kaybetmişti.
Galatasaray ayrıca ligde Kayserispor’u yenerken, Yeni Malatyaspor ve Denizlispor ile berabere kaldı.
Galatasaray bu sezonki ikinci yenilgisini aldı
27.10.2019 - 20:59 | Son Güncelleme: 27.10.2019 - 21:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Galatasaray, Beşiktaş yenilgisi ile ligdeki ikinci yenilgisini aldı. Sarı-kırmızılılar, bu mağlubiyetlerin 2’sini de deplasmanda yaşadı.
Süper Lig’in 9. haftasında Galatasaray, deplasmanda Beşiktaş ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılar, ilk yarısı 0-0 biten mücadeleden 1-0 mağlup ayrıldı. Aslan böylece ligdeki ikinci yenilgisini aldı. Cimbom bu sezon ligin ilk haftasında yine deplasmanda Denizlispor’a kaybetmişti.
Etiketler : Galatasaray,
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Alanyaspor
9
5
3
1
8
18
2
Fenerbahçe
9
5
2
2
9
17
3
Trabzonspor
8
4
3
1
7
15
4
Sivasspor
9
4
3
2
5
15
5
Başakşehir
8
4
2
2
4
14
6
Malatyaspor
8
4
1
3
8
13
7
Galatasaray
8
3
4
1
1
13
8
Konyaspor
9
3
3
3
-2
12
9
Gaziantep FK
9
3
3
3
-4
12
10
Çaykur Rizespor
9
3
2
4
-6
11
11
Antalyaspor
9
3
2
4
-7
11
12
Göztepe
8
2
3
3
0
9
13
Beşiktaş
8
2
3
3
-2
9
14
Ankaragücü
9
2
3
4
-7
9
15
Denizlispor
8
2
2
4
-3
8
16
Kasımpaşa
8
2
2
4
-4
8
17
Gençlerbirliği
8
1
3
4
0
6
18
Kayserispor
8
0
4
4
-7
4
Süper Lig Fikstür
9.Hafta Maçları
25.10.2019 20:30
Rizespor 2 - 0 Ankaragücü
26.10.2019 15:00
Sivasspor 2 - 1 Antalyaspor
26.10.2019 17:30
Gaziantep Futbol Kulübü A.ş. 1 - 1 Alanyaspor
26.10.2019 20:00
Fenerbahçe 5 - 1 Konyaspor
27.10.2019 14:00
Yeni Malatyaspor 4 - 0 Kayserispor
27.10.2019 16:30
Gençlerbirliği - Denizlispor
27.10.2019 16:30
Göztepe - Kasimpaşa
27.10.2019 19:00
Beşiktaş - Galatasaray
28.10.2019 20:00
Başakşehir - Trabzonspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ümraniye
9
5
2
2
8
17
2
Hatayspor
8
5
2
1
6
17
3
Balıkesirspor
9
5
1
3
5
16
4
Akhisar Bld.Spor
8
5
1
2
4
16
5
Fatih Karagümrük
8
4
3
1
6
15
6
Altay
9
4
3
2
3
15
7
Bursaspor
9
6
0
3
2
15
8
Keçiörengücü
9
3
5
1
1
14
9
İstanbulspor
9
2
5
2
0
11
10
Erzurum BB
8
3
2
3
0
11
11
Menemen Belediyespor
9
3
2
4
-4
11
12
Adana Demirspor
8
2
4
2
3
10
13
Boluspor
9
2
2
5
-2
8
14
Osmanlıspor
8
3
1
4
-3
7
15
Adanaspor
9
1
4
4
-5
7
16
Altınordu
9
1
2
6
-8
5
17
Giresunspor
8
1
2
5
-9
5
18
Eskişehirspor
8
1
1
6
-7
-5
PTT 1. Lig Fikstür
9.Hafta Maçları
25.10.2019 19:00
Boluspor 3 - 1 Keçiörengücü
26.10.2019 14:00
ümraniyespor 4 - 0 Altinordu
26.10.2019 16:30
Balikesirspor 3 - 0 Adanaspor
26.10.2019 16:30
Istanbulspor 1 - 2 Bursaspor
26.10.2019 19:00
Altay 0 - 2 Menemenspor
27.10.2019 14:00
Erzurumspor 3 - 1 Hatayspor
27.10.2019 16:30
Giresunspor - Eskişehirspor
27.10.2019 19:00
Adana Demirspor - Karagümrük
28.10.2019 19:00
Osmanlispor - Akhisarspor