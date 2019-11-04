Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Lider Alanya’nın puan kaybettiği haftada, zirve hesapları yapan Fenerbahçe, ekonomik ve teknik prolemlerine nokta koyduktan sonra ilk galibiyetini almayı hedefleyen Kayserispor’a konuk oldu. Geçen hafta 4 farkla kazanan sarı-lacivertliler, 4 farkla kaybeden sarı-kırmızılılar karşısında favori oldukları mücadeleye hızlı başladı. 9. dakikada Moses’ın altıpasa sert ortasında Muriç’in kayarak çabası yeterli olmayınca Kayseri kalesi büyük bir tehlike atlattı. 26’da ise Moses’ın ceza sahası dışından gelişine şutladığı top üst direği yerinden sökercesine salladı. Bu pozisyonun devamında gelişen Kayseri kontratağında Mensah’ın taşıdığı topta Adebayor’a gol vuruşu yapma fırsatı tanımayan savunmaya kadar koşan Muriç oldu.

DİREĞİ GEÇEMEDİLER

Gol için yüklenen Fenerbahçe’nin 39’daki çabası etten duvara takıldı. Vedat Muriç’in arka direkte yaptığı kafa vuruşunda top Lung’un müdahalesinin ardından üst direkten dönüp altıpasa düştü. Serdar Aziz’in vuruşuna savunma engel oldu, Rodrigues önünde kalan meşin yuvarlağı yakın mesafeden auta yolladı. 45+1’de de Rodrigues net fırsatı uzak direk dibinden dışarı plaseledi. 58’de ise Mensah’ın şık ara pasında Altay’ı çaresiz bırakan Umut Bulut tabelayı değiştirdi: 1-0. 72’de Fenerbahçe bir kez daha direğe takılırken bu defa vuruşu yapan isim Gustavo’ydu. 73’te ise Lung kalesinde devleşti. Rumen eldiven önce Zanka’ya ardından Hasan Ali’ye şık kurtarışlarla gol vizesi vermedi. Kayseri 3 puanla tanışırken, liderlik hayali kuran Fenerbahçe 4.lüğe geriledi.

FENER MORAL SAÇIYOR!

F.Bahçe dünkü dramın benzerini geçen sezon Rize’de yaşamıştı. 2018-19 sezonuna çok kötü bir başlangıç yapan Çaykur Rizespor 7. haftada hoca değişikliğine gitmiş ve teknik patronluğa Okan Buruk getirilmişti. Buruk’un talebeleri evinde F.Bahçe’yi ağırladığı karşılaşmada rakibini 3-0 yenerek sezonun ilk galibiyetini elde etmiş ve hayata tutunmuştu. Dün de benzer tablo Kayseri’de yaşandı. Sarı-kırmızılı yönetim hafta içinde takımın başına Bülent Uygun’u getirdi. Uygun eski takımına karşı Kayserispor’un bu sezonun ilk galibiyetini almasını sağladı ve yeni görevine büyük bir moralle başladı.