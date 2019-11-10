Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Kanarya haftayı galibiyetle kapattı ama yarınlar adına güven veren bir tablo görülmedi. Aksine soru işareti daha da arttı. Savunmasında problemler yaşayan, bireysel hatalara hâlâ bir çözüm bulamayan Kanarya’da en önemli konu hücumda yeterince organize olunamaması. Fenerbahçe, Kasımpaşa ağlarına üç gol attı ama organize bir atak yoktu. Sebebi de 39 yaşında olmasına rağmen takımın her şeyi konumunda bulunan Emre Belözoğlu’nun yokluğu. Ve Ersun Yanal ile ekibine yapılan en büyük eleştiri de Emre’siz bir oyun planının ve çözümünün bulunmaması.

Lastik patlayacak!

Geçelim diğer problemlere. Çok pas hatası yapar olan Kanarya’da oyuncuların saha içerisindeki tartışmaları da artmaya başladı. Teknik ekibin takım üzerindeki otoritesi yeterince güçlü değil. Örnek mi? Ozan Tufan, Kasımpaşa maçında Ersun Yanal’ın tepkisine kızdı, Rodrigues teknik heyetin uyarılarını dinlemedi. Ersun Yanal’a kadro tercihi ile maçın gidişatına göre oyunu okuma konusunda da eleştiriler söz konusu. Takım kazanıyor ama problemlerin böyle devam etmesi ve teknik ekibin de çözüm bulamaması halinde ilerleyen haftalarda lastiğin patlayacağı görüşü ağırlıkta.

İSTENMEYEN ASLANLAR YENİDEN DOĞDULAR

Serdar Aziz ve Tolga Ciğerci. Ortak özellikleri Galatasaray forması giymeleri ve kronik sakatlıkları gerekçesiyle kapı önüne konulmaları. İki isim sarı-lacivertli forma altında yükselişe geçti. İlk 8 hafta forma giyemeyen Serdar Aziz son 3 maçta defansı toparladı, Kasımpaşa maçında da galibiyeti getirdi. Tolga Ciğerci de 2 gol, 2 asistle F.Bahçe’ye katkı sağladı.

BEN DEĞİL BİZ

Forvet olunur da krallıkta gözü olmaz mı? Yok. Evet Vedat Muriç’in önceliği krallık değil. Sarı-lacivertli oyuncu “Hiçbir zaman kendime şu kadar gol atacağım diye hedef koymuyorum. Benim için önemli olan kişisel değil takımın başarısı. Bir forvet olarak tabii ki gol atmak isterim ama gol atamazsam da asist olur mücadele olur takıma ne kadar katkı sağlarsam artık” dedi.

9 MAÇTA GOL YEDİ

Sarı-lacivertlilerde en büyük defolardan birisi savunmada. Kalesinde gereğinden fazla pozisyonlar veren ve orta alan ile ilerideki oyunculardan yeteri kadar destek alamayan takım, geride kalan 11 haftanın 9’unda kalesini gole kapatamadı. Sadece ligin ilk haftasında Gaziantep ve G.Saray derbilerinde kalede gol görülmedi.

KENDİSİYLE YARIŞIYOR

Fenerbahçe’nin bu sezonki en isabetli transferi hiç kuşkusuz Vedat Muriç. Bunu hem oyun hem de tabela söylüyor. Bir golcüden daha fazla özelliklere sahip olan ve bunu da saha içinde gösteren Kosovalı oyuncu, en iyi lig başlangıcını yaptı. 11 haftada 7 gol, 1 asistlik performans sergileyen Muriç, geçen sezonun golcüleri Soldado (21 maçta 6 gol), Frey (14 maçta 3 gol) ve Slimani’yi (15 maçta 1 gol) şimdiden geride bıraktı.