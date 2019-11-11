Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş'ın ligdeki galibiyet serisi devam ediyor. Siyah-beyazlılar bu sezon deplasmanlarda en çok puan toplayan üç takımdan biri olan Denizlispor'u zor da olsa yenerek üçte üç yaptı. Abdullah Avcı sağ kanatta Caner, solda Ljajic ve ortada Diaby ile maça başladı. Kartal'ın temposunun düşük olması üzerine Avcı 25. dakikada ortaya Ljajic'i, sağa Diaby'yi, sola da Caner'i geçirdi. Bu saha içi değişiklikleriyle siyah-beyazlılar da tribünler de hareketlendi. Ljajic 28'de soldan ceza sahasına girdi, sert vurdu ama top az farkla auta çıktı. Bir dakika sonra Diaby kale ağzında yüzde 99'luk golü kaçırdı. Rodallega'nın 35'te kullandığı frikik vuruşunu Karius 90 diye tabir edilen köşeden çıkardı. Burak Yılmaz bu sezon penaltı dışındaki ilk golüne 44'te çok yaklaştı ama Stachowiak ayaklarıyla golü önleyince soyunma odasına golsüz eşitlikle girildi.

Mermi gibi şut

İkinci yarıya her iki takım da değişiklik yapmadan başladı. Barrow 52'de ceza sahası içinde çok sert vurdu, Gökhan son anda topa müdahale etti. Ljajic 57'de 40 metre topu sürdükten sonra ceza sahasında şutunu çekti ama Stachowiak'ı geçemedi. Burak'ın 69'daki şutu kaleciyi geçti, Mustafa Yumlu'nun kafasına takıldı. Kartal'ın amansız baskısı sonunda meyvesini verdi. Caner'in yerine 61'de oyuna giren N'Koudou 9 dakika sonra soldan içeriye girip mermi gibi vurdu: 1-0. Ljajic 75'te yerini ıslıklarla Boyd'a bırakınca göbeğe yine Diaby geçti. Son 10 dakika Denizlispor'un baskısıyla geçti. Siyah-beyazlı futbolcular bu bölümde rakibine pozisyon vermedi ve çekişmeli geçen karşılaşmanın sonunda üç puan Beşiktaş'ın oldu: 1-0.

Beşiktaş çok değişti

Ligin ilk 6 haftasında sadece 5 puan toplayan ve 16. sırada kalan Beşiktaş, son 5 karşılaşmada ise 4 galibiyet, 1 beraberlikle 13 puanı hanesine yazdırdı, zirve yolculuğunu sürdürdü. Ligdeki 5. galibiyetini alan Beşiktaş, puanını 18'e çıkararak liderle farkı 3'e düşürdü. İç sahadaki yenilmezlik serisi 17 maça çıkan Kara Kartallar son haftalardaki iyi savunmasını Yukatel Denizlispor karşısında da sürdürdü. Ligin ilk 6 haftasında 12 gol yiyen siyah-beyazlı ekip, son 5 karşılaşmada ise kalesinde sadece bir gol gördü.