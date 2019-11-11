Sarı-lacivertli başkent ekibinde, ligde çıktığı 8 maçta 6 mağlubiyet, 1 galibiyet ve 1 beraberlik alan Teknik Direktör Metin Diyadin ile yollar ayrıldı. Resmi açıklamanın yarın yapılması bekleniyor
MKE Ankaragücü’nde Metin Diyadin ile yollar ayrıldı
11.11.2019 - 21:31 | Son Güncelleme: 11.11.2019 - 21:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü’nde Metin Diyadin dönemi sona erdi.
Etiketler : Süper Lig,
661966 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/661966.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Sivasspor
11
6
3
2
9
21
2
Fenerbahçe
11
6
2
3
9
20
3
Trabzonspor
11
5
4
2
7
19
4
Alanyaspor
11
5
4
2
7
19
5
Başakşehir
11
5
4
2
5
19
6
Galatasaray
11
5
4
2
4
19
7
Malatyaspor
11
5
3
3
12
18
8
Beşiktaş
11
5
3
3
1
18
9
Gaziantep FK
11
4
3
4
-5
15
10
Çaykur Rizespor
11
4
2
5
-7
14
11
Göztepe
11
3
4
4
-2
13
12
Konyaspor
11
3
4
4
-4
13
13
Kasımpaşa
11
3
3
5
-2
12
14
Denizlispor
11
3
2
6
-4
11
15
Antalyaspor
11
3
2
6
-9
11
16
Gençlerbirliği
11
2
4
5
-1
10
17
Ankaragücü
11
2
3
6
-9
9
18
Kayserispor
11
1
4
6
-11
7
Süper Lig Fikstür
11.Hafta Maçları
08.11.2019 20:30
Fenerbahçe 3 - 2 Kasimpaşa
09.11.2019 15:00
Gençlerbirliği 2 - 1 Kayserispor
09.11.2019 17:30
Sivasspor 2 - 0 Konyaspor
09.11.2019 17:30
Rizespor 1 - 0 Antalyaspor
09.11.2019 20:00
Gaziantep Futbol Kulübü A.ş. 0 - 2 Galatasaray
10.11.2019 14:00
Göztepe 1 - 1 Yeni Malatyaspor
10.11.2019 16:30
Trabzonspor 1 - 0 Alanyaspor
10.11.2019 19:00
Başakşehir 2 - 1 Ankaragücü
10.11.2019 19:00
Beşiktaş 1 - 0 Denizlispor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Hatayspor
11
6
3
2
5
21
2
Fatih Karagümrük
11
5
4
2
6
19
3
Ümraniye
11
5
3
3
5
18
4
Balıkesirspor
11
5
3
3
5
18
5
Akhisar Bld.Spor
11
5
3
3
3
18
6
Erzurum BB
11
5
3
3
3
18
7
Keçiörengücü
11
4
6
1
3
18
8
Bursaspor
11
6
2
3
2
17
9
Menemen Belediyespor
11
5
2
4
0
17
10
Altay
11
4
3
4
1
15
11
Adana Demirspor
11
2
6
3
2
12
12
İstanbulspor
11
2
6
3
-1
12
13
Giresunspor
11
3
3
5
-6
12
14
Boluspor
11
2
4
5
-2
10
15
Osmanlıspor
11
4
1
6
-4
10
16
Adanaspor
11
1
5
5
-7
8
17
Altınordu
11
1
4
6
-8
7
18
Eskişehirspor
11
3
1
7
-7
1
PTT 1. Lig Fikstür
11.Hafta Maçları
08.11.2019 19:00
Adana Demirspor 2 - 3 Eskişehirspor
09.11.2019 14:00
Erzurumspor 0 - 0 Akhisarspor
09.11.2019 16:30
Giresunspor 2 - 1 Osmanlispor
09.11.2019 16:30
Istanbulspor 1 - 2 Menemenspor
09.11.2019 19:00
Altay 0 - 1 Karagümrük
10.11.2019 14:00
Keçiörengücü 2 - 0 Adanaspor
10.11.2019 14:00
ümraniyespor 0 - 0 Hatayspor
10.11.2019 16:30
Boluspor 1 - 1 Bursaspor
10.11.2019 19:00
Balikesirspor 0 - 0 Altinordu