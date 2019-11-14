Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın İzlanda ile Türk Telekom Stadyumu'nda oynadığı karşılaşmayı tribünden takip etti. Öte yandan mücadeleyi, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ile yönetim kurulu üyeleri de takip etti.

MİLLİ TAKIMA BÜYÜK DESTEK

Türkiye'nin, Avrupa Şampiyonası yolundaki kritik maçına, taraftarların da ilgisi büyük oldu. Türk Telekom Stadı'nın tribünleri tamamen doldu. Taraftarlar, yaptıkları tezahüratlarla milli oyunculara büyük destek verdi. Karşılaşma öncesinde tribünlerdeki koltuklara bırakılan Türk bayrakları ile tüm stat kırmızı-beyaz renklere büründü.