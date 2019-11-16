Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in isteği doğrultusunda devre arasında geniş kapsamlı bir operasyon yapmaya hazırlanan Galatasaray'da, dış transfer kadar, iç transfer de yönetimi zorlayacak gibi görünüyor.

SERI GÖZDEN ÇIKARTILDI

İlk yarıda verim alınamayan yabancılarla yolları ayırıp birçok pozisyonu takviye etmeyi hedefleyen Sarı-Kırmızılılar'da, yeni bir oyuncunun daha gönderilmesi gündeme geldi. Orta sahada Nzonzi ve Lemina'dan memnun olan Fatih Terim'in, beklentileri karşılayamayan Seri'yi gözden çıkardığı öğrenildi.

Fulham'dan kiralanan Fildişi Sahilli orta saha oyuncusunun kontratının feshedilme ihtimali masaya yatırıldı. Seri'nin yerine alternatif isimler üzerindeki çalışmalar ise devam ediyor.