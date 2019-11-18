Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Her iki Rus ekibi, Monaco yönetimiyle temasa geçerek, Nijeryalı futbolcuyu renklerine bağlamak istediklerini bildirdi. Sezon başında 15 milyon Euro gibi yüksek bir rakama transfer edilmesine karşın Monaco’da sadece 4 maçta forma şansı bulduğu için ayrılma kararı alan Onyekuru ise hangi takımda oynamak istediğini menajeri William D’Avila’ya net biçimde ifade etti.

Monaco 2.5 milyon Euro istemişti

Nijeryalı futbolcu, geçen sezon forma giyip şampiyonluk yaşadığı Galatasaray’dan çok memnun kaldığını belirterek, D’Avila’ya şunları söyledi. “Benim planlarımda Rusya kesinlikle yok. Galatasaray eğer Monaco ile anlaşırsa hiç düşünmeden İstanbul’a giderim. Ben orada yine sürekli oynayacağıma ve başarılı olacağıma inanıyorum.” Monaco yönetimi, geçtiğimiz hafta içinde Onyekuru’nun 1.5 yıllık kiralama bedelini soran Galatasaray’a, “2.5 milyon Euro isteriz” cevabını vermişti. Bu transferin kasım sonunda çözüme kavuşması bekleniyor.