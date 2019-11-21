Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Özköylü... Trabzonspor’un eski yıldızlarından. Şu anda teknik direktörlük yapıyor ve TFF 1. Lig ekibi Boluspor’u çalıştırıyor. Özköylü’nün hayali ise bordo-mavi. Bunu hiç inkar etmediği gibi üzerine basarak da yarınlara dair hedeflerini açıklıyor. Teknik adamlığa ilk başladığında Trabzonspor’a antrenör olmayı planladığını ifade eden Özköylü “Trabzonspor benim için çok değerli bir kulüp. Ben Osman Özköylü olarak Türk futbolunda bir değer kazandıysam Trabzonspor’un bundaki payı inkâr edilemez” dedi.



> Ben de yapacağım

“Antrenörlüğe başladığım ilk günden bugüne hayalimde hep böyle bir şey vardı” diyen ve açılımını da yapan Osman Hoca “Herkes gibi kendinize bir hedef koyarsınız, bir yol çizersiniz ve bu noktada çalışırsınız. O hayalinize belki kavuşursunuz belki kavuşamazsınız. Ben bu hayalimin sonuna kadar arkasındayım. İnşallah bir gün orada (Trabzonspor’un başında) olacağımın noktasında inancım hep var. Bunu da herkes nasıl yaptıysa ben de yapabileceğime inanıyorum” ifadesini kullandı.



Brezilya usulü kutlama

Bordo-mavililerin idmanında Yusuf Sarı ve Cafer Tosun’un doğum günü iki oyuncunun kafalarında yumurta kırıp un serperek kutlandı.



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İdmana geç gelene alkış

Trabzonspor, Süper Lig’in 12. haftasında cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Ankaragücü maçı hazırlıklarına devam etti. Antrenman sahasında toplanan futbolcular, biraz geçen gelen arkadaşları Nwakaeme, Ekuban ve Sosa’yı alkışlamaları gülüşmelere sebep oldu.