Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray'ın 33 yaşındaki futbolcusu Ryan Donk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu büyük camiaya yakışır şekilde telafi edeceğiz. Bunu yapabilecek gücümüz var. Daha çok savaşmalı daha çok istemeliyiz. Kaybettiğimizde bile yanımızda olduğunuzu hissetmek çok güzel, teşekkürler" ifadelerini kullandı.