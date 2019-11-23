Galatasaray'ın 33 yaşındaki futbolcusu Ryan Donk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu büyük camiaya yakışır şekilde telafi edeceğiz. Bunu yapabilecek gücümüz var. Daha çok savaşmalı daha çok istemeliyiz. Kaybettiğimizde bile yanımızda olduğunuzu hissetmek çok güzel, teşekkürler" ifadelerini kullandı.
Ryan Donk: Bu büyük camiaya yakışır şekilde telafi edeceğiz
23.11.2019 - 19:54 | Son Güncelleme: 23.11.2019 - 19:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Donk, Başakşehir mağlubiyeti ardından yaptığı açıklamada, "Bu büyük camiaya yakışır şekilde telafi edeceğiz. Daha çok savaşmalı daha çok istemeliyiz" dedi.
Etiketler : galatasaray,ryan donk,
664553 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/664553.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Başakşehir
12
6
4
2
6
22
2
Sivasspor
11
6
3
2
9
21
3
Fenerbahçe
11
6
2
3
9
20
4
Trabzonspor
11
5
4
2
7
19
5
Alanyaspor
11
5
4
2
7
19
6
Galatasaray
12
5
4
3
3
19
7
Malatyaspor
11
5
3
3
12
18
8
Beşiktaş
11
5
3
3
1
18
9
Gaziantep FK
11
4
3
4
-5
15
10
Denizlispor
12
4
2
6
-2
14
11
Çaykur Rizespor
12
4
2
6
-9
14
12
Göztepe
11
3
4
4
-2
13
13
Konyaspor
11
3
4
4
-4
13
14
Kasımpaşa
11
3
3
5
-2
12
15
Antalyaspor
11
3
2
6
-9
11
16
Gençlerbirliği
11
2
4
5
-1
10
17
Ankaragücü
11
2
3
6
-9
9
18
Kayserispor
11
1
4
6
-11
7
Süper Lig Fikstür
12.Hafta Maçları
22.11.2019 20:30
Galatasaray 0 - 1 Başakşehir
23.11.2019 15:00
Denizlispor 2 - 0 Rizespor
23.11.2019 17:30
Ankaragücü - Trabzonspor
23.11.2019 20:00
Konyaspor - Beşiktaş
24.11.2019 14:00
Kayserispor - Sivasspor
24.11.2019 16:30
Kasimpaşa - Gençlerbirliği
24.11.2019 16:30
Alanyaspor - Göztepe
24.11.2019 19:00
Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe
25.11.2019 20:00
Antalyaspor - Gaziantep Futbol Kulübü A.ş.
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ümraniye
12
6
3
3
6
21
2
Hatayspor
11
6
3
2
5
21
3
Fatih Karagümrük
12
5
4
3
5
19
4
Balıkesirspor
11
5
3
3
5
18
5
Akhisar Bld.Spor
11
5
3
3
3
18
6
Erzurum BB
11
5
3
3
3
18
7
Keçiörengücü
11
4
6
1
3
18
8
Bursaspor
11
6
2
3
2
17
9
Menemen Belediyespor
11
5
2
4
0
17
10
Altay
11
4
3
4
1
15
11
Giresunspor
12
3
4
5
-6
13
12
Adana Demirspor
11
2
6
3
2
12
13
İstanbulspor
11
2
6
3
-1
12
14
Boluspor
11
2
4
5
-2
10
15
Osmanlıspor
11
4
1
6
-4
10
16
Adanaspor
12
1
6
5
-7
9
17
Altınordu
11
1
4
6
-8
7
18
Eskişehirspor
11
3
1
7
-7
1
PTT 1. Lig Fikstür
12.Hafta Maçları
22.11.2019 19:00
Adanaspor 1 - 1 Giresunspor
23.11.2019 14:00
Karagümrük 2 - 3 ümraniyespor
23.11.2019 16:30
Eskişehirspor - Erzurumspor
23.11.2019 19:00
Bursaspor - Keçiörengücü
24.11.2019 14:00
Hatayspor - Istanbulspor
24.11.2019 16:30
Menemenspor - Ekol Hastanesi Balikesirspor
24.11.2019 16:30
Osmanlispor - Adana Demirspor
24.11.2019 19:00
Akhisarspor - Altay
25.11.2019 19:00
Altinordu - Boluspor