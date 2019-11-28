Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa kupalarının iki numaralı organizasyonuna üç takımla başladık ama elde bir kaldı. Beşiktaş ve Trabzonspor’un erken havlu attığı organizasyonda Medipol Başakşehir bugün tur için sahada olacak. Rakip ise Başakşehir’in eski oyuncusu Cengiz Ünder’in de formasını giydiği İtalyan ekibi Roma. Temsilcimize gruptan çıkması için galibiyet yetiyor, beraberlik hâlinde ise hesaplar son maça kalıyor.



> Buruk: Hazırız

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, İtalyan Corriere dello Sport gazetesine yaptığı açıklamada “Medipol Başakşehir’i, ülkemizin sınırları dışında da iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Millî takımımız, Avrupa Şampiyonası’na kaldı, biz de kulüp olarak uluslararası arenada iyi örnek olmayı amaçlıyoruz. İlk maça göre daha güçlüyüz, bir sürü sakat oyuncumuz iyileşti. Roma ile mücadele etmek için hazırız” dedi.



Beşiktaş

S. Bratislava

SAAT: 20.55

STAT: Vodafone Park

HAKEM: Jorgji (Arnavutluk)

YAYIN: beIN Sports 1



Trabzonspor

Getafe

SAAT: 18.50

STAT: Medical Park

HAKEM: Treimanis (Letonya)

YAYIN: beIN Sports 1



Başakşehir

Roma

SAAT: 20.55

STAT: Fatih Terim

HAKEM: Hategan (Romanya)

YAYIN: beIN Sports 2