Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UEFA Avrupa Ligi C Grubu 5. haftasında Trabzonspor, İspanyol ekibi Getafe'yi ağırladı. Müsabakadan konuk ekip 1-0 galip ayrıldı.

Stat: Medical Park

Hakemler: Andris Treimanis xx, Haralds Gudermanis xx, Aleksejs Spasjonnikovs xx

Trabzonspor: Erce Kardeşler xx, Serkan Asan xx, Hosseini x (Campi dk. 70 x), Fernandes xx, Abdurrahim Dursun xx, Kerem Baykuş x (Kamil Ahmet Çörekçi dk. 89 ?), Doğan Erdoğan xx, Abdulkadir Parmak xx, Avdijaj xx (Behlül Aydın dk. 59 x), Fıratcan Üzüm xx, Muhammet Akpınar xx

Yedekler: Uğurcan Çakır, Obi Mikel, Nwakaeme, Sörloth

Teknik Direktör: Ünal Karaman

Getafe: Chichizola xx, Nyom xx, Djene xx, Bruno xx, Olivara xx, Portllo xx, Arambarri xx, Fajr xx, Kenedy xx (Cucurella dk. 86 ?), Molina xx (Angel Rodriguez dk. 62 x), Mata xx (David Timor dk. 73 x)

Yedekler: Soria, Suarez, Jason, Hugo Duro

Teknik Direktör: Jose Bordalas

Gol: Mata (dk. 50) (Getafe)

Sarı kartlar: Hosseini, Serkan Asan (Trabzonspor), Fajr, Nyom, Cucurella (Getafe)

MAÇTAN DAKİKALAR

22. dakikada Fıratcan Üzüm'ün ceza sahası sol çaprazından vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Chichizola'da kaldı.

24. dakikada Avdijaj sağ taraftan getirdiği topu kale sahası içine doğru gönderdi. Kaleciden seken meşin yuvarlağa Muhammet Akpınar'ın vuruşu yandan auta çıktı.

37. dakikada Molina'nın ceza sahası içine ortasında Mata'nın kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.

50. dakikada Kenedy'in sol taraftan ceza sahası içine doğru gönderdiği topu önüne alan Mata düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1

55. dakikada Kenedy'in sol taraftan ortasında ceza sahası içinde Molina'dan önce topa müdahale eden Fernandes tehlikeyi önledi.

MAÇTAN NOTLAR

UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nun 5. haftasında İspanya temsilcisi Getafe'yi ağırlayan Trabzonspor, genç futbolculardan oluşan bir kadro ile rakibinin karşısına çıktı.

Teknik direktör Ünal Karaman, sakat oyuncuların çokluğuna rağmen kadroda yer alan Uğurcan Çakır, Gaston Campi, Kamil Ahmet Çörekçi, Obi Mikel, Anthony Nwakaeme, Alexander Sörloth gibi diğer as oyuncularını da yedek kulübesinde oturtarak, Süper Lig'deki Galatasaray maçı öncesinde rotasyon yaptı.

Karaman, hafif sakatlıkları bulunan Jose Sosa, Yusuf Sarı, Hüseyin Türkmen ile Joao Pereira'yı da kadroya almayarak Galatasaray maçı öncesinde dinlendirmeyi tercih etti.

Karadeniz ekibi, ligde son oynadığı MKE Ankaragücü maçına göre 9 farklı isimle sahaya çıktı.

Teknik direktör Karaman, sağ bekte Joao Pereira'nın yerine Serkan Asan'a, stoperde Hüseyin Türkmen'in yerine Ivanildo Fernandes'e, Gaston Campi'nin yerine Doğan Erdoğan'a, sol bekte Kamil Ahmet Çörekçi'nin yerine Abdurrahim Dursun'a, orta sahada Obi Mikel'in yerine Abdulkadir Parmak'a, Jose Sosa'nın yerine Kerem Baykuş'a, sağ kanatta Yusuf Sarı'nın yerine Fıratcan Üzüm'e, sol kanatta Anthony Nwakaeme'nin yerine Donis Avdijaj'a, forvette Alexander Sörloth'un yerine Muhammet Akpınar'a görev verdi.

Kaptan Abdulkadir Parmak

Trabzonspor'da Abdulkadir Parmak, Getafe maçında kaptanlık görevini üstlendi.

Bordo-mavili ekipte kadroda yer almayan takım kaptanları Jose Sosa ile Joao Pereria'nın yokluğunda Abdulkadir Parmak, pazubendini takarak sahaya kaptan olarak çıktı.

Fıratcan Üzüm ve Kerem Baykuş ilk kez 11'de

Sezon başında Eskişehirspor'dan transfer edilen Fıratcan Üzüm ile Trabzonspor'un altyapısından yetişen genç oyunculardan Kerem Baykuş, Getafe maçıyla ilk kez 11'de yer aldı.

Teknik direktör Ünal Karaman, Getafe maçında Trabzonspor'un altyapısından yetişen 7 futbolcuya 18 kişilik kadroda şans verdi.

Bu futbolculardan Serkan Asan, Abdurrahim Dursun, Kerem Baykuş, Abdulkadir Parmak ve Muhammet Akpınar ilk 11'de bulunurken, Behlül Aydın ve Uğurcan Çakır yedek kulübesinde yer aldı.

Taraftarlar maça ilgi göstermedi

Gruptan çıkma şansını yitiren Karadeniz ekibinin, Getafe ile yaptığı maça bordo-mavili taraftarlar ilgi göstermedi.

Tribünlerin büyük bölümünde boşluklar oluşurken maçı, az sayıda taraftar izledi.

Getafe yöneticilerine dostluk yemeği

Karşılaşma öncesinde Trabzonspor Kulübü Yönetim Kurulu tarafından Getafeli yöneticilere dostluk yemeği verildi.

Yemeğe, Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı ve Genel Sayman Emin Kahraman, Personel ve Projeler Koordinatörü Sertaç Güven, Dış İlişkiler Sorumlusu Ahmet Fikret Gökhan, Futbol İdari İşler Direktörü Aysun Karahasanoğlu'nun yanı sıra Getafe Kulübü Asbaşkanı Valentin Sanchez, Yönetim Kurulu Üyesi Juan Leif Perez, Getafe Genel Müdürü Jose Maria Duran katıldı.