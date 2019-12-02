Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Transfer döneminde hücuma takviye yapmayı planlayan Beşiktaş, sürpriz bir ismi gündemine aldı. Siyah-beyazlılar, Slovan Bratislava’nın forveti Andraz Sporar’ı kadrosuna katmak için düğmeye bastı. Slovakya’da oynanan maçta Beşiktaş’a iki gol atan Sporar, bu sezon 22 maçta 18 gol kaydederek birçok takımın da listesine girdi. 2018 yılında Basel’den Slovan Bratislava’ya transfer olan 25 yaşındaki Sloven oyuncu attığı goller kadar takımına yaptığı katkıyla da dikkat çekiyor. Abdullah Avcı’nın da UEFA Avrupa Ligi’nde oynanan maçlarda Sporar’ı çok beğendiği ve yönetime transfer edilmesi için rapor verdiği öğrenildi. Ancak başarılı futbolcunun sözleşmesinin haziran 2023’te bitecek olmasını fırsat bilen Slovan Bratislava’nın yöneticileri transferi zora sokacak gibi.

Üç isim daha var

Sporar’ın bonservis bedeli için 3,5 milyon avro isteniyor. Siyah-beyazlı idareciler de hem bu rakamı aşağı çekmek, hem de golcü transferine sponsor bulmak için görüşmelere devam ediyor. Sporar’ın yanı sıra Beşiktaş’ın listesinde üç isim daha bulunuyor. West Ham’da oynayan Albian Ajeti ve Victoria Plzen’in forveti Michael Krmencik’le ilgilenen Kartal, eski golcüsü Aboubakar için de nabız yoklamaya devam ediyor. Porto forması giyen Kamerunlu oyuncunun da dönüş için hevesli olduğu biliniyor. Ekonomik açıdan çok zor bir dönemden geçen Ahmet Nur Çebi yönetimi ise transferde maliyeti en uygun olan ismi kadrosuna katacak.

ÇARŞI’DAN UYARI

Adil ol hoca!

Beşiktaş’ın taraftar grubu Çarşı’dan Kayserispor sınavı öncesi maçın hakemi için bir paylaşım yapıldı. Mesajda, “Ne Beşiktaşlı ne de Kayserisporlu oyuncuların emeğine göz dikme! Eyyam yapma, piyonluk yapma. ADİL OL ÜMİT ÖZTÜRK!” ifadeleri yer aldı.

İSTEK ÜZERİNE

Tribünlere makyaj

Vodafone Park’ın tribünlerinde değişikliğe gidildi. Kulüpten yapılan açıklamada, “Tribünleri birbirinden ayıran cam blokların yükseklikleri, taraftarlarımızdan gelen talep üzerine düşürüldü. Düzenleme ile tribünler seyire daha elverişli hale gelmiş oldu” denildi.