Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Körfez Ülkeleri Kupası'nda Katar ile Birleşik Arap Emirlikleri karşı karşıya geldi. Katar'ın 4-2 kazanarak yarı finale yükseldiği maça damga vuran isim Akram Afif oldu. Birleşik Arap Emirlikleri ağlarını iki kez sarsarak galibiyetin mimarı olan Afif, gol sevincinde asker selamı verdi. Akram Afif'in bu sevinci sosyal medyada büyük ses getirdi. 23 yaşındaki futbolcunun, Türkiye'nin terörle mücadelesinde destek yolladığı yorumları yapıldı. Yetenekli futbolcu, daha önceki gollerinde de asker selamı vermişti. Öte yandan Akram Afif'le ilgili ilginç bir bilgi de gün yüzüne çıktı.Al Sadd forması giyen Afif'in, bir dönem Fatih Terim'in transfer listesinde yer aldığı anlaşıldı.2019 yılının Mart ayında Takvim'de yer alan haberde şu ifadeler kullanılmıştı. Fatih Terim, Henry Onyekuru'dan memnun… Ancak Nijeryalı'nın, gösterdiği performans nedeniyle yeniden kiralanması imkansız hale geldi. Bayern ile anılan Onyekuru'nun yerine daha asistçi bir isim arayan Terim'in, önüne gelen son isim Katar'ın Al Sadd takımından Akram Afif... Terim'in 15 maçta 14 gol ve 13 asistle harika performans yakalayan 22 yaşındaki sol kanat oyuncusunu yakın takibe aldığı öğrenildi. Bu sezon Al Sadd'da kiralık olarak forma giyen Katarlı Akram Afif'in bonservisi Villarreal'de bulunuyor. Bir yıl daha anlaşması bulunan genç futbolcunun, Transfermarkt değeri 700 bin Euro...