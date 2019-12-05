Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Üst üste aldığı beş galibiyetle şampiyonluk yolundaki rakiplerini sollayan Beşiktaş, transferde de bu başarıyı gösterecek gibi gözüküyor. Çünkü siyah-beyazlı kulüp ocak ayındaki ara transfer döneminde devleri peşinden koşturması beklenen yıldız oyuncuların ilk tercihi durumunda. Yönetimle takım arasındaki huzur ortamının yanı sıra ödemelerin artık gününde yapılıyor olması Beşiktaş’ın tercih edilmesinde büyük rol oynuyor. Alanyaspor’dan Nsakala ile Sivassporlu Sivassporlu Emre Kılınç ve Mert Hakan’ın siyah-beyazlı formayı giymek için çok istekli olduğu öğrenildi. Forvet bölgesi için Sporar’la görüşmelerini sürdüren siyah-beyazlıların, yıldız futbolcunun da gelmeye istekli olması sayesinde eli rahatladı.

Alternatif Kodjia

Dört futbolcunun da Beşiktaş’ı istemesinden dolayı büyük memnuniyet duyan siyah-beyazlı yönetim de harekete geçmiş durumda. Teknik Direktör Abdullah Avcı da dört oyuncudan en az ikisinin transfer edilmesi yönünde görüş bildirdi. Sivassporlu Emre Kılınç ve Mert Hakan için temaslar devam ederken özellikle Emre’nin siyah-beyazlı formayı terletmek için çok istekli olduğu bilgisine ulaşıldı. Sporar’ın 5 milyon avroluk bonservis bedelini düşürmek için uğraşan Çebi ve ekibi, bu transferin gerçekleşmemesi durumunda rotayı Aston Villa’da oynayan Jonathan Kodjia’ya çevirecek.

KUPA GÜNÜ

Fırsat maçı

Beşiktaş bu akşam 20.45’te Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında Erzincanspor’la evinde karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılarda bu sezon fazla forma şansı bulamayan Utku Yuvakuran, Kerem Kalafat, Rıdvan Yılmaz, Orkan Çınar, Boyd, Lens, Güven Yalçın ve Muhayer Oktay’ın bu maçta oynaması bekleniyor.