Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Özellikle son iki haftada hakem kararlarından memnun olmayan Fenerbahçe camiasında tepkiler sürerken, sessiz kalmakla eleştirilen yönetimden beklenen çıkış geldi. Başkan Ali Koç, Fenerbahçe Dergisi için kaleme aldığı makalesinde TFF ve kurullarına yüklendi. Normal şartlarda kulübün gündemine görüşlerini ve önümüzdeki dönemle ilgili hedeflerini paylaşmak istediğini ancak son gelişmelerin ardından konu değişikliğine gittiğini vurgulayan Başkan Koç, ilk haftadan itibaren başlayan, Göztepe maçıyla zirve yapan hakem hatalarının, MHK’nın tutum ve davranışının, TFF’nin tepkisizliğinin sadece kendilerini değil neredeyse bütün kamuoyunu rahatsız ettiğini belirtirken, sisteme güvenin endişe verici seviyeye geldiğinin altını çizdi.

Sistemi değiştireceğiz

Durumun her geçen daha kötüye gittiğini ifade eden Ali Koç, ilgililerin kendilerini sorgulamadığını, aksine bu çarpık duruma çeşitli bahanelerle sahip çıktığını savunurken çözüm üretilmediği taktirde sistemin kangren olacağına işaret etti. Fenerbahçe’nin ayrıcalık talep etmediğini ısrarla vurgulayan Ali Koç “Ligin genelinde yaşanan, vahim tartışmalara yol açan durumlar artık açıklamaya muhtaç hâle gelmiştir” ifadesi kullanırken “Zor oyunu bozar mantığıyla hareket edenler varsa buradan bir kez daha ifade etmek istiyoruz ki; Fenerbahçe camiası haklılığından aldığı güç ile bu sistemin karşısında duracak, değiştirmek için gereken her türlü gayreti gösterecek ve futbolda adil rekabet isteyen diğer kulüplerle birlikte sonunda başarılı olacaktır” dedi.

Umutlu bekleyiş

Kupada İstanbulspor galibiyetiyle moral bulan Fenerbahçe, ligde oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına ara vermeden devam etti. Kupa mücadelesinde forma giyenler yenilemeyle yetinirken diğer oyuncular yağmur altında top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Tedavileri devam eden Hasan Ali ve Mevlüt’e özel program uygulanırken tecrübeli sol bekin maça yetişme ihtimalinin yüksek olduğu öğrenildi.

ADALESİNDE YIRTIK

Moses ilk yarıyı kapattı

Bu sezon sol bacak üst adalesinin alt kısmında yaşadığı sakatlık sebebiyle yedi maç kaçıran Victor Moses yine sakatlandı. İstanbulspor maçında sonradan oyuna dâhil olan Nijeryalı’nın attığı depar sonrası aynı adalenin üst bölümünde ikinci derece yırtık oluştu. Tedavisine hemen başlanan Moses’ın ilk yarıyı kapattığı öğrenildi.

TEK EKSİĞİM ŞANS

Deniz kendine güveniyor

Ligde skora katkı yapamayan, kupada ise iki maça iki gol, bir asist sığdıran Deniz Türüç’ün şanssızlıktan yakındı. “Biraz şansım olsa ligde dört-beş golüm olurdu daha iyi olmak için çok çalışıyorum” diyen Deniz “İnşallah bu sezon şampiyonluk yaşarım. EURO 2020’de de millî formayı giyerim” ifadesinde bulundu.