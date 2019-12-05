Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş ile Anagold 24 Erzincanspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında karşı karşıya geldi. Vodafone Park'ta oynanan ve hakem Bahattin Şimşek'in düdük çaldığı maçı Beşiktaş 3-0 kazandı. Ev sahibi ekibe turun kapısını aralayan golleri 25. dakikada Tyler Boyd, 45+3'te Erdoğan Kaya ve 84. dakikada Umut Nayir attı.

2001 doğumlu Erdoğan Kaya, Beşiktaş formasıyla çıktığı ilk resmi maçta gol atmayı başardı.

Cezası sebebiyle 595 gün sonra kupada maça çıkan Beşiktaş, ilk mücadelesinden galibiyetle ayrılmış oldu. Bu maçın rövanşı 18 Aralık'ta Erzincan'da oynanacak.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

50. dakikada Güven sağ kanattan içeri girip verdiği pasta penaltı noktası üzerinde topla buluşan Muhayer’in vuruşunda kaleci Süleyman meşin yuvarlağı kornere çeldi.

51. dakikada orta sahada topu alan Muhammed Kerem’in sağ kanattan topla ilerleyip verdiği pasta ceza sahası içine giren Halil’in kaleci Utku’nun üzerinden yaptığı aşırtma vuruşta meşin yuvarlak kalenin sağından dışarı gitti.

54. dakikada Enes’in sol kanattan yapılan ortada defanstan seken topu alan Hüseyin’in ceza sahası içi sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

60. dakikada Rebocho’nun sol taraftan kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde iyi yükselen Erdoğan Kaya’nın kafa vuruşunda kaleci Süleyman meşin yuvarlağı kurtardı.

84. dakikada orta sahada bulunan Caner’in ara pasında defansın arkasına sarkan Umut’un ceza sahası içinde kaleci Süleyman ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-0

Stat: Vodafone

Hakemler: Bahattin Şimşek xx, İlker Takpak xx, Mustafa Savranlar

Beşiktaş: Utku xxx, Necip xx, Enzo Roco xx, Erdoğan Kaya xxx, Rebocho xxx, Elneny xx, Muhayer Oktay xxx (Erdem Seçgin dk. 75 x), Tyler Boyd xxx (Caner Erkin dk. 82 x), Jermain Lens xx (N'Koudou dk. 64 x), Umut Nayir xxx, Güven Yalçın xx

Yedekler: Ersin Destanoğlu, Kerem Kalafat, Rıdvan Yılmaz, Vida, Gökhan Gönül, Orkan Çınar, Adem Ljajic

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

24 Erzincanspor: Süleyman Kasap xx, Yunus Emre Tok xx, Yunus Emre Çakır xx, Enes Subaşı xx, Hüseyin Erol xx, Ayhan Gürbüz xx, Abdurrahman Canlı xx, Hüseyin Çiray xx, Muhammed Kerem Aktürkoğlu xx (Osman Şahin dk. 76 x), Halil Yılmaz xx (Emre Turan dk. 82 ?), Ali Öztürk xx (Burak Aydın dk. 60 x)

Yedekler: Ersel Çetinkaya, Mümin Talip Pazarlı, Berke Tulpar, Tuncay Kılıç

Teknik Direktör: Mustafa Sarıgül

Goller: Tyler Boyd (dk. 25), Erdoğan Kaya (dk. 43), Umut Nayir (dk. 84) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Boyd, Enzo Roco, Caner Erkin (Beşiktaş), Abdurrahman Canlı, Enes Subaşı (24 Erzincanspor)