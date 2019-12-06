Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Asker emeklisi olan ve ilçede 16 senedir yaşayan Norveç uyruklu Katrina Jacopsen’in sosyal medya aracılığıyla kurduğu yabancı uyruklu taraftar grubu maçtan önce restoranda buluşup birlikte stada giriş birlikte yapıyor. İlçedeki 31 bin 500 yerleşik yabancıdan Passolig üyesi olan bin 500 kişiden çoğu maç günleri tribündeki yerlerini alıyor. Yabancı uyruklu taraftar grubunun buluşma noktası restoranın sahibi Ali Yönet, genelde Norveç, İsveç, İrlanda ve İngiliz uyrukluların iş yerinde toplanıp maça gittiklerini söyledi. Yabancıların zaman zaman bilet ve Passolig kartları almalarına yardımcı olduğunu anlatan Yönet, yerleşik yabancıların şehrin takımını da sahiplenmelerinin gurur verici olduğunu kaydetti.