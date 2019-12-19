Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ve MHK derbiye FIFA kokartlı ve en kariyerli hakemimiz Cüneyt Çakır’ı tayin etti. Daha önce 25 derbide görev alan Çakır beş defa Fenerbahçe-Beşiktaş maçı yönetti. Bu karşılaşmaların ikisini sarı-lacivertliler, birini de siyah-beyazlılar kazandı, iki derbi ise eşitlikle sona erdi. Çakır’ın takım performanslarına bakıldığında ise Kanarya onun yönettiği 52 maçta 26 galibiyet, 11 beraberlik ve 15 mağlubiyet gördü.

Bu sezon birer maç

Çakır, Beşiktaş’ın ise 48 maçını yönetti. Siyah-beyazlılar; Çakır’ın yönettiği mücadelelerde 24 galibiyet, 11 beraberlik ve 13 mağlubiyet yaşadı. Bu sezon 10 Süper lig maçında görev alan deneyimli hakem, 34 sarı, bir de kırmızı kart çıkardı. Bu sezon ise Cüneyt Hoca, F.Bahçe’nin 0-0’lık G.Saray derbisini Beşiktaş’ın da 2-1 galip geldiği Antalya mücadelesini yönetti.