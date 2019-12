Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Sezon başından beri gösterdiği inişli çıkışlı performansla eleştirileri üzerine toplayan Galatasaray’da, Tuzla maçı bundan sonrası için örnek olacak. 2-0’ın rövanşında sahadan 4-0 galip ayrılarak yoluna devam eden sarı-kırmızılılarda teknik heyetin yüzünü en çok güldüren durum ise ortaya konan futbol. Babel, Lemina ve Seri isimlerin sakat olmasına rağmen takımının mücadelesinden bir hayli memnun olan Terim, kritik Göztepe deplasmanına da aynı sistemle çıkmayı planlıyor. 4-2-3-1 formatında Belhanda’nın gösterdiği performansın belirleyici olduğuna karar veren deneyimli teknik adam İzmir deplasmanına bu formatta hazırlanıyor.

İsteyince oluyor

Terim oyuncuları ile yaptığı konuşmada “Sezon başından beri söylediğimiz reaksiyonu Tuzla karşısında gösterdiniz. Bu durumdan memnunum. Takım hâlinde mücadele ettiniz, istediniz ve sonucu da aldınız. Bundan sonra her maçta aynı isteği, azmi görmek istiyorum. İstediğinizde yapabileceklerinizi gördünüz, gösterdiniz. Kimse artık daha azıyla yetinmez. Tam tersine üstüne koyarak devam etmeliyiz. Ligin ilk devresinin bitmesine artık sadece iki maç kaldı. Geçen haftada gördük ki her an her sonuç çıkabiliyor. Biz iki maçımızı da Tuzla kaşsısındaki gibi oynayıp, üstümüze düşeni yapacağız. Rakiplerimizin puan kaybı yaşaması da bizi üst sıralara taşır. Ama önemli olan bu oyunu iyileştirerek sürdürmek” ifadelerini kullandı.

Adım adım Ndiaye

Galatasaray’da kadro dışı bırakılan Nzonzi’nin yerine liste başı düşünülen isim belli oldu. Stoke City’de istenilen performansın uzağında kalan ve devre arası gönderilecek listesine konan Ndiaye için sarı-kırmızılılar harekete geçti. Teknik direktör Fatih Terim de eski oyuncuyu takımında görmek istiyor.

TARAFTARLARIN ÖFKESİ DİNMiYOR

Tuzlaspor hack’lendi

Galatasaray ile Tuzlaspor arasında yaşanan gerilim sürüyor. Olayların başrolündeki isim olan Gökhan Çıra’nın özrü bile sarı-kırmızılı taraftarları sakinleştirmedi. Tuzlaspor’un resmî Twitter hesabı hack’lendi. Sitenin açılış sayfası “Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim” olarak değiştirildi.

OLAY MAÇ PFDK’DA

Muslera’ya sevk yok

TFF Hukuk Müşavirliği, Tuzlaspor-Galatasaray maçında yaşananlar sebebiyle iki kulübün yanı sıra Galatasaray’dan futbolcu Jimmy Durmaz ve kulüp görevlisi Ömer Kılıç’ı, Tuzlaspor’dan ise teknik direktör Gürses Kılıç ile futbolcular Gökhan Çıra ve Bayram Olgun’u PFDK’ya sevk etti. Muslera’ya sevk çıkmadı.