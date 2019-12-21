Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig’in 16. hafta açılış maçında Antalyaspor sahasında MKE Ankaragücü ile 2-2 berabere kaldı. Alt sıraları yakından ilgilendiren maçtan bir puanla ayrılan kırmızı-beyazlıların galibiyet özlemi de dokuz maça çıktı. Ayrıca Antalyaspor’un başında beşinci maçına çıkan Stjepan Tomas da ilk galibiyetini elde etme fırsatını tepti. Ev sahibi ekip karşılaşmaya hızlı başladı. Baskılı oyun 22. dakikada golü getirdi. Korner atışında Hakan Özmert’in ön direğe ortasında Diego’nun kafasından seken topu altı pas içinde ayak koyan Chico’nun vuruşu ağlarla buluştu. 1-0.

Heyecan fırtınası

İlk yarının kalan bölümünde sonuç değişmedi ve soyunma odasına üstün giren taraf Antalyaspor oldu. Ankaragücü 56. dakikada Canteros’un attığı golle durumu 1-1’e getirdi. Skora denge gelmesinin ardından her iki takım da karşılıklı ataklarla gol aramaya başladı. Antalyaspor’da Doğukan’ın 79’daki şutu direkte patladı. Ardından kafa vuruşuyla takımını öne geçiren Leschuk bu sezon ikinci golünü de atmış oldu. Geçen hafta 2-2 biten G.Saray maçında da son sözü söyleyen Kitsiou 90+3’te yine sahneye çıktı ve skoru belirledi: 2-2. > Suat Metin - Antalya (İHA)