Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig’in 16. haftasında Yeni Malatyaspor sahasında karşılaştığı Çaykur Rizespor’a 2-0 mağlup oldu. Geçen hafta İstanbul'da Beşiktaş'ı 2-0 mağlup eden Yeni Malatyaspor, iyi gidişini kendi evinde sürdüremedi. Yoğun sis altında oynanan mücadelede, 5. dakikada Oğulcan ve 71. dakikada Umar Aminu'nun gollerine engel olamayan sarı kırmızılı ekip, sahadan 2-0 mağlup ayrıldı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)

5. dakikada sol kanattan Dario Melnjak’ın ortasında kaleci Farnolle'den seken topu önünde bulan Oğulcan, meşin yuvarlağı filelere yolladı. 0-1

10. dakikada sağ kanattan Özer Özdemir'in penaltı noktasına doğru ortasında Jahovic'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

23. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Oğulcan’ın şutunda kaleci Farnolle'den dönen meşin yuvarlağı Melnjak’ın ağlara gönderdi. Ancak hakem Ali Palabıyık, ofsayt gerekçesiyle golü geçersiz saydı.

45. dakikada sağ kanattan Fofana'nın ortasında kale önünde Jahovic'in vuruşunda kaleci Gökhan gole izin vermedi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

54. dakikada sağ kanattan gelişen Yeni Malatyaspor atağında Gökhan Töre’nin pasında topla buluşan Fofana’nın vuruşunda meşin yuvarlak Kaleci Gökhan'da kaldı.

71. dakikada Yeni Malatyaspor’da Gökhan Töre'nin orta sahada kaptırdığı top ile kontra atağa çıkan Çaykur Rizespor’da Oğulcan’ın pası ile ceza sahası içinde topla buluşan Umar meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-2

82. dakikada Oğulcan’ın pası ile ceza sahasında topla buluşan Attamah'ın bekletmeden vurduğu top savunmaya çarparak kalenin sol tarafından dışarı gitti.