Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TFF yayın gelirlerindeki azalma sebebiyle kulüplerin borçlanma limitini yüzde 30’dan 40’a çıkarmış buna özellikle Trabzonspor büyük tepki göstermişti. Sonrasında ise TFF limitin tekrar yüzde 30’a çekildiğini duyurmuştu. Toplantı sonrası bir açıklama yapan Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil “TFF’nin vermiş olduğu bir karar var. Olayı gözden geçirdik. Sonuçta Federasyon kararı vermiş ve herkes bu limit konusuna uyacak” ifadelerini kullandı.

Gizli toplantı değil

Limit artışı talebinin kendisinden geldiğini açıklayan ve “Bunu Anadolu kulüpleri için istedim” diyen Sepil “Ortada bir realite var. Beni hiçbir kulüp başkanı aramadı yüzde 30’dan 40’a 50’ye çıksın diye. Hangi kulüpler Federasyon’a gitti onu bilemem” diye konuştu. Sepil, Ali Koç-Nihat Özdemir görüşmesi için de “Gizli toplantı yapılacak olsa kimse Zorlu’da yapmaz herhâlde. Altında bir şey aramamamız gerekiyor. O kulüplerin menfaatlerine yönelik olmadığını düşünüyorum. Ben kendi adıma rahatsızlık duymadım” dedi.