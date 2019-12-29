Bağcılar Olimpik Spor Kompleksi’nde yapılan şampiyonaya 30 okuldan 156 sporcu katıldı. Çelik’in yanı sıra yine aynı okuldan Yusuf Eren Sağ 85 kiloda, Cüneyd Taha Günbaz da 62 kiloda İstanbul dördüncüsü oldu. İhlas Koleji Genel Müdürü Bedri Yeltekin, Emin Çelik’i ve onun bu şampiyonluğu elde etmesinde pay sahibi olan okulun beden eğitimi öğretmeni Şenol Özkan’ı tebrik etti. Başarılarla dolu bir yılın daha sonuna gelindiğini söyleyen Yeltekin, “YKS’de öğrencilerimiz üniversite sınavlarında istedikleri sonuçları alarak bizleri mutlu ettiler. Spor dallarında mücadele eden öğrencilerimiz de kazandıkları şampiyonluklarla göğsümüzü kabarttılar” dedi. İHA
İhlas Koleji öğrencisi güreşte şampiyon oldu
29.12.2019 - 06:59 | Son Güncelleme: 29.12.2019 - 07:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Özel Marmara Evleri İhlas Ortaokulu öğrencisi Muhammed Emin Çelik, İstanbul Okullar Arası Yıldızlar Serbest Güreş Şampiyonası’nda 86-100 kilo klasmanında İstanbul Şampiyonu oldu.
Etiketler : ihlas koleji,muhammed emin çelik,
671709 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/671709.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Sivasspor
16
10
4
2
18
34
2
Başakşehir
17
9
6
2
15
33
3
Trabzonspor
17
9
5
3
16
32
4
Beşiktaş
17
9
3
5
5
30
5
Fenerbahçe
16
8
4
4
12
28
6
Galatasaray
17
7
6
4
8
27
7
Alanyaspor
16
7
5
4
14
26
8
Malatyaspor
16
6
5
5
10
23
9
Göztepe
16
6
5
5
0
23
10
Gaziantep FK
16
6
5
5
-2
23
11
Denizlispor
17
6
4
7
-4
22
12
Çaykur Rizespor
16
6
2
8
-9
20
13
Gençlerbirliği
17
4
6
7
-4
18
14
Kasımpaşa
17
4
3
10
-8
15
15
Konyaspor
16
3
6
7
-8
15
16
Antalyaspor
17
3
5
9
-18
14
17
Ankaragücü
17
2
6
9
-19
12
18
Kayserispor
17
2
4
11
-26
10
Süper Lig Fikstür
17.Hafta Maçları
27.12.2019 20:30
Beşiktaş 4 - 1 Gençlerbirliği
28.12.2019 15:00
Ankaragücü 2 - 2 Denizlispor
28.12.2019 17:30
Başakşehir 5 - 1 Kasimpaşa
28.12.2019 17:30
Trabzonspor 6 - 2 Kayserispor
28.12.2019 20:00
Galatasaray 5 - 0 Antalyaspor
29.12.2019 14:00
Sivasspor - Göztepe
29.12.2019 16:30
Alanyaspor - Konyaspor
29.12.2019 16:30
Gaziantep Futbol Kulübü A.ş. - Yeni Malatyaspor
29.12.2019 19:00
Rizespor - Fenerbahçe
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Hatayspor
17
11
3
3
11
36
2
Erzurum BB
17
9
3
5
6
30
3
Menemen Belediyespor
17
8
4
5
3
28
4
Akhisar Bld.Spor
16
7
6
3
5
27
5
Bursaspor
17
9
3
5
3
27
6
Keçiörengücü
16
6
7
3
4
25
7
Ümraniye
17
7
4
6
2
25
8
Balıkesirspor
17
6
6
5
4
24
9
Altay
16
6
5
5
3
23
10
Fatih Karagümrük
17
6
5
6
-1
23
11
Adana Demirspor
16
5
6
5
4
21
12
Giresunspor
16
5
5
6
-6
20
13
İstanbulspor
16
4
7
5
2
19
14
Altınordu
17
4
6
7
-5
18
15
Osmanlıspor
17
4
4
9
-8
13
16
Boluspor
16
2
6
8
-9
12
17
Adanaspor
17
2
6
9
-10
12
18
Eskişehirspor
16
4
2
10
-8
5
PTT 1. Lig Fikstür
17.Hafta Maçları
27.12.2019 19:00
Adanaspor 2 - 0 Karagümrük
28.12.2019 14:00
ümraniyespor 1 - 2 Erzurumspor
28.12.2019 16:30
Bursaspor 2 - 1 Hatayspor
28.12.2019 16:30
Ekol Hastanesi Balikesirspor 1 - 1 Osmanlispor
28.12.2019 19:00
Altinordu 1 - 0 Menemenspor
29.12.2019 14:00
Boluspor - Eskişehirspor
29.12.2019 14:00
Keçiörengücü - Akhisarspor
29.12.2019 16:30
Istanbulspor - Adana Demirspor
29.12.2019 19:00
Altay - Giresunspor