Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bağcılar Olimpik Spor Kompleksi’nde yapılan şampiyonaya 30 okuldan 156 sporcu katıldı. Çelik’in yanı sıra yine aynı okuldan Yusuf Eren Sağ 85 kiloda, Cüneyd Taha Günbaz da 62 kiloda İstanbul dördüncüsü oldu. İhlas Koleji Genel Müdürü Bedri Yeltekin, Emin Çelik’i ve onun bu şampiyonluğu elde etmesinde pay sahibi olan okulun beden eğitimi öğretmeni Şenol Özkan’ı tebrik etti. Başarılarla dolu bir yılın daha sonuna gelindiğini söyleyen Yeltekin, “YKS’de öğrencilerimiz üniversite sınavlarında istedikleri sonuçları alarak bizleri mutlu ettiler. Spor dallarında mücadele eden öğrencilerimiz de kazandıkları şampiyonluklarla göğsümüzü kabarttılar” dedi. İHA