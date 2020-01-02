Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Beşiktaş’ta bu sezon en çok forma giyen oyuncu olan Loris Karius’un siyah-beyazlı takımdaki geleceği uzun sürecek gibi görünmüyor. Alman file bekçisinin 7,5 milyon avroluk satın alma opsiyonunu kullanmayı düşünmeyen yönetim, şimdiden gelecek sezon için çalışmalara başladı. Başakşehir’de son iki sezondur kulübede oturan Volkan Babacan ile Kartal’ın eski file bekçileri Tolga Zengin ile Cenk Gönen’le temasa geçildi.

> Babacan cepte!

Volkan Babacan ile sezon sonu için prensip anlaşmasına varıldığı öğrenildi. Tolga Zengin ile Cenk Gönen ise devre arasında yeniden Beşiktaş’a dönmeyi istiyor. Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın tercihine göre iki kaleciden biri bu transfer döneminde siyah-beyazlı formayı tekrar giyecek. Öte yandan yönetimin Karius’un satın alma opsiyonunu indirmek için Liverpool’la daha önce yaptığı görüşmelerden olumlu bir sonuç alamadığı ve sezon sonunda Ada ekibiyle tekrar masaya oturmayı planladığı öğrenildi.





