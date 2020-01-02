Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Şampiyonluk hedefindeki Fenerbahçe’de yönetim, UEFA ve TFF kriterlerine rağmen teknik direktör Ersun Yanal’ın transfer taleplerine cevap vermeye çalışırken Rusya’dan umutlandıran bir haber geldi. Açık ara liderlik koltuğunda oturan son şampiyon Zenit, Miha Zajc için sarı-lacivertlilerin kapısını çaldı. Rus ekibi, Sivas maçı öncesi yapılan son antrenmanda sakatlanan Sloven yıldızın sağlık raporlarını istedi. Hiç vakit kaybetmeden cevap veren sarı-lacivertlilerde umutlu bir bekleyiş başladı. Şubat sonunda sahalara dönmesi beklenen Zajc’tan 8 milyon avro civarında bonservis geliri bekleyen Fenerbahçe amacına ulaşırsa futbolcunun senelik ücret yükünden de kurtulacağı için yaklaşık 10 milyon avroluk bir kaynak oluşturacak.

> Listede altı isim daha var

Ancak şu anda eksi 21,5 milyon avroda olan Fenerbahçe’nin Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı’na göre transfer yapabilmek için açığın tamamını kapatması, ayrıca yeni transferler için de bütçe ayırması gerekiyor. Bunun için sadece Zajc operasyonu yeterli değil. Satış listesindeki diğer isimle, sezon başından kadro dışı bırakılan Mehmet Ekici’nin yanı sıra Alper Potuk, Adil Rami ve Mevlüt. Ersun Yanal’ın yeni gözdesi Jailson ve eski prensi Tolgay Arslan’a da gelecek teklifler de değerlendirilecek. Piyasası en yüksek ve talibi en çok Vedat Muriç’i satmamakta kararlı olan sarı-lacivertliler mevzu bahis bu oyuncuları istedikleri rakamlara elden çıkarabilirse kurtulacakları ödeme yükü de hesaba katıldığında hem müeyyidelerden kurtulacak hem de transfer yapabilecek.

