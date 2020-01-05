Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor’da sular yavaş yavaş duruluyor. Teknik direktör Ünal Karaman’ın, Kayserispor maçı sonrası kendisini eleştiren Başkan Ahmet Ağaoğlu’nu hedef alarak “Beni ezmeye çalışanlar varsa boğazlarına takılırım” şeklindeki sözlerinin ardından ipler kopmuş, bordo-mavililer tecrübeli hocayla yollarını ayırmıştı. Bu karar sonrası taraftar ikiye bölünürken camianın ağır abileri dün Başkan Ahmet Ağaoğlu’nun davetiyle bir araya geldi. Toplantıya Başkan Ağaoğlu ve yöneticilerin yanı sıra eski başkanlardan Sadri Şener, kurucu üyelerden Nizamettin Algan, Divan Başkanı Ali Sürmen, İstişare Kurulu Başkanı Özkan Sümer ve kurulların üyeleri katıldı.

Kabul edilemez

Başkan Ağaoğlu’nun konuşmasıyla başlayan ve katılımcılarla karşılıklı olarak fikir alışverişinin gerçekleştiği toplantı yaklaşık iki saat sürdü. Toplantı sonucunda, son günlerde yaşanan gelişmelere ilişkin yönetim kurulunun aldığı kararları onayladıklarını beyan eden İstişare Kurulu, Başkan Ağaoğlu ve yönetimine tam destek verilmesi yönünde fikir birliğine vardı. Ünal Karaman’ın kulüp başkanını hedef alan sözlerinin kabul edilemez olduğu görüşünde birleşen kurul, “Hoca yanlış yaptı” görüşünü savundu. Yönetime verilen destek en çok da taraftarın hedefinde olan Başkan Ağaoğlu’nu rahatlattı.



YANINDAYIZ HOCA!

Trabzonspor Yönetim Kurulu, Ünal Karaman'ın yerine göreve getirdikleri yeni teknik direktör Hüseyin Çimşir ile buluştu. Ağaoğlu, Çimşir'e "Ben ve yönetim kurulumdaki arkadaşlarım sonuna kadar yanınızda olacağız" dedi.



Ndiaye imzaladı

Stoke City’den kiralanan Ndiaye’ye dün Trabzon’a gelerek sağlık kontrolünden geçti. Senegalli oyuncu, daha sonra Başkan Ahmet Ağaoğlu’yla birlikte kendisini resmen bordo-mavili kulübe bağlayan sözleşmeye imza attı. Bordo-mavililer Ndiaye için kulübü Stoke City’ye 150 bin pound kiralama bedeli ödeyecek, Senegalli oyuncu için de kasasından 6 aylığına 1,1 milyon avro ücret çıkaracak. Ndiaye’nin satın alma opsiyonu da bulunuyor.



1000 forma aldı

15 numaralı formayı giyecek olan Ndiaye imza töreninde başkanın klasiği haline gelen forma aldı. Senegalli önce "750" dedi ardından bu rakam bin formaya çıktı.



İKİ TARAF DA MUTLU

Karşılıklı teşekkür

İmza töreninde konuşan Başkan Ahmet Ağaoğlu, "Ndiaye uzun süre gündemimizdeydi ve transfer sürecinde bize çok yardımcı oldu. Teşekkür ediyorum" dedi. Senegalli isim de "Bana güvenip buraya getiren başkanıma teşekkür ediyorum. Elimden geleni yapacağım" ifadesini kullandı.