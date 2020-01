Türkiye Gazetesi

Burak Yılmaz'ın açıklamaları şu şekilde:

SİVAS MAÇINI DÖRT GÖZLE BEKLİYORUZ

Bugün takımla ilk antrenmanımı yaptım. Çok şükür iyiyim. Sezonun ilk yarısında beklentilerin altında kaldık. Bunun birçok sebebi oldu. Oyuncular olarak biz sorumluluğu üstümüze alıyoruz. Havamız iyi, Sivas maçını dört gözle bekliyoruz.

FUTBOLU BEŞİKTAŞ'TA BIRAKMAK İÇİN ÇOK DUA ETTİM

Futbolu Beşiktaş'ta bırakmak için çok dua ettim, Allah'ımdan tek dileğim şampiyon olmak, Türkiye Kupası var, onu kaldırmak. Kesinlikle kupa kaldırmak istiyorum. Transfer vs. en ufak aklımda yok. Sezonun ilk yarısında beklentinin altında kaldık ve bunun tek sorumlusu da futbolcular. Aramızda konuştuk ve Sivasspor maçını dört gözle bekliyoruz, her şey çok daha iyi olacak.

ARKADAŞLARIMI HEDEF ALMADIM

Başka santraforlar gol atamadığı zaman, yorumcu ağabeylerimiz "Top atamıyor" diyor, ben atamadığım zaman "Gol atamıyor" diyor, ben de bu yönde konuştum ancak arkadaşlarımı hedef aldığım söylendi, böyle bir şey yok.

TESADÜF OLMADIĞINI GÖSTERDİLER

Sivasspor ile ilk hafta oynamak bizim için avantaj. Sivas'ın çok iyi bir hocası ve iyi bir kadrosu var. Bunun bir tesadüf olmadığını gösterdiler, Sivasspor ile oynamamız bizi yarışın içinde tutacaktır. Her oyuncunun, her teknik direktörün ve başkanın hedefi her zaman ligde şampiyonluktur. Kime sorarsanız sorun Türkiye ligin de şampiyon olmak birinci hedeftir.

ŞENOL GÜNEŞ HAK ETTİĞİ YERDE

Avrupa'ya tam olarak konsantre olamadığımızı söylemeyeceğim ama bizim bilinç altımız da lig olduğu için konsantre kaybı yaşadığımız bir gerçek. Basın mensupları olarak milli maçlarda bize çok önem verdiniz, milli hafta ilan ettiniz. Şenol Hoca hakkında yorum yapmak istemiyorum, çünkü gönül bağım var hocaya geç de olsa hak ettiği yerde.

LJAJİC ÇOK ÖZEL BİR OYUNCU

Adem Ljajic çok özel bir oyuncu. Oğuzhan'da öyle. İkinci devre daha iyi olacağız. Çünkü hedefe yol kısaldı. Bunun bilincindeyiz. Ljajic'te ben de performansımızın farkındayız. Ben hiçbir zaman arkadaşlarımı hedef almadım, böyle bir şey yok.

İTİRAZ ETSEYDİK BİR ŞEY DEĞİŞMEZDİ

Fenerbahçe maçında bir tepki verseydik de değişecek bir şey yoktu! Hakem ağabeyimiz Cüneyt Çakır vardı ve 10 kişi de 15 kişi de itiraz etseydik bir şey değişmezdi

ARDA TURAN İLE HER GÜN KONUŞUYORUM

Arda Turan ile her gün konuşuyorum ama transfer konusunda benim hiç bir etkim yok. Transfer konusunda eğer böyle bir şey yaparsam bir yönetimimiz var onlara saygısızlık olur. Arda'nın gönlünü biliyorum. Arda çok karakterli bir adamdır. Sahada başarılı olduğu zaman diğer şeylerin önü kapacaktır. İnşallah onun gönlüne göre olur.

COME TO BEŞİKTAŞ

Cenk Tosun'a anca ''Come to Beşiktaş'' diyebilirim, inşallah onun hakkında hayırlısı olur.

KENDİMİZE SUÇ BULUYORUM

EURO 2016'da büyük huzursuzluklar yaşadık, bir uyum sorunu oluştu, kimseye suç bulmuyorum, kendimize suç buluyorum. EURO 2020 çok daha başka olacak, inanılmaz bir hava var