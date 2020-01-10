Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş’ın ilk yarıdaki en başarılı ismi olarak alkış toplayan Caner Erkin önemli açıklamalarda bulundu. TRT Spor’a konuşan tecrübeli futbolcu, sahadaki agresif davranışlarını değerlendirdi. Maç sonrası eve gittiğinde eşiyle birlikte karşılaşmayı tekrar izlediğini belirten Caner “Eşim de inanamıyor maçtaki hâllerime. ‘Sahada nasıl bu kadar farklısın?’ diyor. Psikologlara gidiyorum, yardım almaya çalışıyorum. Haksızlığa gelemiyorum. Haksızlık yapılınca kendimi kaybediyorum” dedi. Avrupa liglerinde oynanan maçları çok sıkı takip ettiğini söyleyen yıldız oyuncu “Ronaldo da Messi de sinirleniyor ama orada hakemlerin bakış açıları çok farklı. Türk hakemler de böyle dikkatli olsa biz de daha farklı oluruz. Ama ben agresifliğimi bıraktığım an futbolu da bırakırım” diye konuştu.

Sözleşme yakın

Eleştiriye açık bir insan olduğunu söyleyen Caner “Beni herkes eleştirebilir. Öyle bir sıkıntım yok. Kendime de öz eleştiri yapan biriyim çünkü” sözlerini kullandı. Şampiyonluk iddiası ve takımın oyunu hakkında da konuşan başarılı oyuncu “Şampiyon olmak istiyorsak ilk yarıdaki performansın üstüne çıkmamız lazım. Geçen sezondan farklı oynuyoruz. Şenol Hoca ile bazen karambol futbolu oynuyorduk. Büyük takımlar zaman zaman böyle oynayabiliyor. Bu sezon biraz daha sistem üzerine kurulu bir anlayışımız var” dedi. Yeni sözleşmesi için yönetimle görüşmelerin devam ettiğini de açıklayan Caner Erkin “Bir problem yaşanacağını düşünmüyorum. Beşiktaş’tan başka herhangi bir takımla görüşme gibi bir durumum olamaz” ifadelerini kullandı.

Ljajic sakatlandı

Siyah-beyazlı takımda Âdem Ljajic, ayak bileğinden sakatlandı ve çalışmayı yarıda bıraktı. Boşnak oyuncunun çekilen MR’ında sol ayak iç bilek bağlarında zedelenmeye bağlı ödem oluştuğu ve dört beş gün dinlendirileceği belirtildi. Beşiktaş, bugün 16.30’da Altınordu ile bir hazırlık maçı yaptıktan sonra İstanbul’a dönecek.

PROFESYONELLERE EMANET ETTİ

A. Nur Çebi koltuğu bıraktı

∂ Olağanüstü seçimden sonra borsa şirketinin de başkanlığını yürüten Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş Futbol Yatırımlarının başkanlığını bıraktı. Çebi ile birlikte icra kurulu başkanı ve genel sekreter Mesut Urgancılar ile ikinci başkan ve iletişimden sorumlu yönetici Adnan Dalgakıran da şirketin yeni yönetiminde yer almadı. Böylece Beşiktaş tarihinde ilk defa kulüp başkanı borsa şirketinin başkanlığını yapmamış olacak.

Fikret Orman ibra edilmedi!

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ Genel Kurulu dün yapıldı. Beşiktaş Futbol AŞ’nin yüzde 51’ine sahip Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneğinin menfi yöndeki kararıyla eski başkan Fikret Orman, 01.06.2018 - 31.05.2019 hesap dönemine ilişkin faaliyet ve işlemlerden dolayı oy çokluğu ile ibra edilmedi. Dönemin eski şirket yöneticileri tek tek ibra edilirken; Orman’ın ibra edilmemesi dikkat çekti. O dönemde kulübün zararı 305 milyon 711 bin 408 TL olarak açıklanmıştı. Fikret Orman’ın bu karara dava açarak itiraz etmesi bekleniyor. Böyle bir durumda karşı davayla 305 milyon liralık zararı Orman’ın karşılaması istenecek.

AVCI İSTİYORDU AMA…

Cenk Tosun C. Palace’a

∂ Teknik direktör Abdullah Avcı’nın “Burak ve Cenk’in yeniden bir arada olması fikri bize hayal kurduruyor” sözleri hayal olarak kaldı. Everton’da yeterince süre alamayan Cenk Tosun için Crystal Palace devreye girdi. Bu transferin kısa süre içinde resmiyet kazanacağı belirtildi.