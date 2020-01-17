Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziraat Türkiye Kupası 16 tur ilk maçında Trabzonspor evinde Denizlispor’u 2-0 yenerek avantaj yakaladı. Ligin ilk yarısında Ünal Karaman yönetiminde rakibine iç sahada 2-1 yenilen bordo-mavililerin canı o randevuda çok yanmıştı. Dün yeni hocası Hüseyin Çimşir’le ilk maçına çıkan Karadeniz Fırtınası net bir galibiyetle çeyrek final kapısını araladı. Bu maçın rövanşı 23 Ocak’ta Denizli’de oynanacak. Dün gecenin bir başka dikkat çeken notu da Trabzonspor’un yeni transferi Badou Ndiaye’nin ilk maçına çıkması ve futbolcunun olumlu not almasıydı.

Şık bir gol

Her iki takımın da maç kondisyonunun düşük göründüğü karşılaşmada Jose Sosa takımını şans golüyle öne taşıdı. Dakikalar 22’yi gösterdiğinde Arjantinli star topu altı pasa gönderdi, Sörloth hamle yapmak istedi fakat meşin yuvarlak direkt filelerle buluştu: 1-0. Sonrasında vasatı aşmayan atak organizasyonları ilk yarıda gol getirmedi. Son dakikada Nwakaeme’nin bazukası üst direkte patladı. Aynı Nwakaeme 80’de şık bir gole imza attı. On sekiz önünde üç Denizli oyuncusunu önüne alan Nijeryalı oyuncu topu sağa çekip uzak köşeye mıhladı: 2-0.