Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kanarya’nın merakla beklediği Tahkim Kurulunun limit kararı belli oldu. Sarı-lacivertli kulübün itirazı kısmen haklı bulundu ve 16 milyon liralık daha bir ekleme yapıldı. Oysa sarı-lacivertlilerin beklentisi ve düşüncesi 40 milyon liraydı. Peki şimdi ne olacak? Satmadan oyuncu alamayan Fenerbahçe yönetiminin elindeki en önemli değer ise Miha Zajc. Sloven oyuncunun alıcısı da var. Brescia Kulübü, Zajc için Ali Koç yönetimiyle pazarlık hâlinde. Şu anda tarafların 4 milyon avro bonservis bedeli karşılığında anlaştığı ancak peşinat konusunda görüşmelerin devam ettiği belirtiliyor. Yönetim Zajc’tan gelecek parayı da stoper ve sol bek transferinde düşünüyor.

Falette beklemede

Fenerbahçe’nin göndereceği bir diğer isim ise Alper Potuk. Ancak performansı sürekli düşüşte olan Potuk’tan beklenti o kadar da yüksek değil. Bekleneni veremeyen bir diğer yabancı Adil Rami ile de yolların ayrılması gündemde. Ancak senelik ücreti 2 milyon avro civarında olan oyuncuya teklif yok ve maliyeti de bir hayli yüksek. Ayrıca stoper bölgesi için yapılan ancak lisansı henüz çıkarılamayan bir Falette elde duruyor. Fazla zamanı da kalmayan ve ceza almadan en hafif hasarla bu transfer sürecini geçirmek için uğraşan yönetim ince hesaplar yapıyor. Hedef, hem ihtiyaca göre takviye ile yarışmacı takımı devam ettirmek hem de ceza tehlikesinden kulübü kurtarmak.

SARI TEHLİKE

Sınırda iki isim var

Fenerbahçe’de kritik Medipol Başakşehir maçı öncesi Kaptan Emre Belözoğlu ve Vedat Muric kart sınırında bulunuyor. İki isim bugünkü Medipol Başakşehir mücadelesinde sarı kart görmeleri durumunda gelecek hafta oynanacak Trabzonspor karşılaşmasında takımdaki yerlerini alamayacak.

Rodriguez Fenerbahçe’de!

Sarı-lacivertlilerin sol bek konusundaki bir numaralı adayı Ricardo Rodruguez’de mutlu sona ulaştı. Haberin kaynağı ise İtalyanlar. Çizme basınında çıkan haberlere göre İsveçli sol bek artık Fenerbahçe’de. Limit problemi bulunan Kanarya, Avrupa kulüplerinin de istediği oyuncuyu 5 milyon avroluk mecburi satın alma opsiyonuyla kiraladı.

FENER TAM KADRO

Kanarya’da bir eksik

∂ Sarı-lacivertliler, bugün ligde çok kritik bir sınava çıkacak. Rakip Medipol Başakşehir. Kanarya’da sakatlığı bulunan Hasan Ali Kaldırım dışında eksik yok. Geçen hafta ligde kırmızı kart gören ve bilinçli gördüğü gerekçesiyle PFDK’ya sevk edilen Vedat Muriç’e de ceza çıkmadı. O da takımdaki yerini alabilecek.